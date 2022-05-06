编者按：在抗击新冠肺炎疫情过程中，全社会大力弘扬伟大抗疫精神，展现出了和衷共济、风雨同舟、守望相助的担当作为和精神风貌。特别是近期在上海疫情的防控中，社会各界快速集结、紧急动员，奔赴防控一线。

为了展现特殊时期的特殊精神、特殊担当，人民网推出“共同守‘沪’”系列稿件，报道国有企业、互联网平台、金融机构等各行业企业在上海抗疫一线涌现出的鲜活事例，展现社会各界在困难面前携手并肩、为战胜疫情汇聚起的蓬勃力量。

“你们对上海人民及时伸出了援手，对我们患者付出的一切，我们会永远铭记在心。”“谨向你们表达我们作为患者的衷心祝贺和崇高敬意！你们不远千里来到上海，舍小家、冒风险，为上海人民的抗疫斗争贡献你们的高超医术。”“在你们的鼎力帮助下，我们一定会战胜疫情，早日回归正常生活。”“谢谢你们不辞辛劳、不畏艰苦，医者仁心、救死扶伤。”近日，航天中心医院援沪医疗队队员在上海市第四人民医院新冠病房进行早查房时，收到了多封来自患者的感谢信。

感谢信。（受访者供图）

航天中心医院援沪医疗队副领队刘伟介绍，信中表达了对医护人员浓浓的感激之情，队员们收到这些手写的感谢信都很感动。其中，有封信是一位90岁高龄的老奶奶写的。“虽然只有短短四行，但我们都读懂了她的字字暖心和句句期盼。希望大家坚定信心，早日康复！上海加油！”刘伟说。

据了解，在央企援沪医疗队中，中电建黄河三门峡医院、通用集团航天中心医院这2支队伍的69人接管了上海市第四人民医院若干病区。与方舱医院大多是轻症和无症状患者不同，上海市第四人民医院的患者症状复杂多变。

刘伟回忆，有一天，他和队友接力抢救了一位重症心衰新冠感染患者。该患者70多岁，有既往冠心病、陈旧性心肌梗死病史，心脏冠脉血管植入了四枚支架，呼吸困难。

“老人来时不能平卧，心衰发作让他极为痛苦。我们夜班班次的两名医生接力组织抢救，病人喘憋情况逐步得以缓解。”刘伟介绍，经过一夜的守护，在早晨查房时，老人已经能够平卧，呼吸困难明显好转，并且不断表示感谢。

还有一位百岁老人也让刘伟印象深刻。这位老太太是从养老院来的，来的时候并没有说话。等到晚上护士给她做治疗时，老太太突然开口用上海话说了“谢谢侬”。

患者和医护人员合影。（受访者供图）

“谢谢”是央企援沪医疗队队员们听到最多的话语之一。对此，航天中心医院援沪医疗队队员于阳表示：“这不是表面上的礼节，没有地域限制，是最真诚、最打动人心的。”

在和医生们合影时，有患者说，穿着这身大白实在认不出谁是谁，但身上标着的名字他们会深深记住。