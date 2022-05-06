“恢复”成吉林“五一”期间热词

5月5日一早，因疫情而沉寂的长春市第五中学又恢复了勃勃生机。保持安全距离、测温、扫码……高三年级的同学在值班老师的严格把关下，佩戴口罩、携带核酸阴性证明和疫情防控承诺书，有序进入校园。这一天，吉林省各中学高三年级学生返回学校，恢复线下学习。

不仅是复学复课，康复出院、复工复产、复商复市、恢复营业、通航通车……“五一”前后，随着吉林省疫情防控向好态势的拓展延伸，社会经济秩序正稳步有序恢复。

生命至上的承诺掷地有声

“奶奶，吃口饺子，尝尝好不好吃？”“肯定好吃！”4月30日中午，在吉林大学白求恩第一医院二部抗疫救治疗区，106岁的李奶奶精神状态明显好转，主动拿起筷子吃起饺子。

4月14日，李奶奶被诊断为新冠肺炎（普通型）、高血压病2级、陈旧性脑梗塞、脑萎缩，被吉大一院二部迅速收入失能诊疗专区。经过16天的精心照护，李奶奶治愈出院。出院前，医疗队为她准备了热气腾腾的饺子庆祝。

李奶奶也是吉林本轮新冠肺炎疫情以来，全省医疗机构救治的年龄最大的新冠肺炎患者。

同样是在4月30日，吉林省人民医院最后一名新冠肺炎患者治愈出院。至此，吉林省最大的新冠肺炎救治定点医院实现关舱。5月3日18时，随着最后一批患者治愈出院，长春中医药大学支援通源方舱医院顺利休舱。这支医疗队在治疗中还实现了中药全覆盖。

3月初，疫情迅速在吉林省内蔓延。4月14日，经过45天的艰苦鏖战，吉林省宣布实现疫情防控社会面清零目标。5月1日15时起，长春市全域均为低风险区，长春市行程卡成功“摘星”。截至5月4日24时，吉林省本次疫情患者治愈率达到98.13%。有网友说：“对患者而言，‘恢复健康’就是最好的节日礼物。”

劳动节里劳动忙

5月初的吉林大地，生意盎然。田间地头，农耕机械穿梭作业，勤劳的身影点缀其中。

在吉林省吉林市土城子乡梅家村，乡亲们忙着打垄、整地、播种。5月1日一大早，从外地点对点返乡的村民王瑞芳和爱人就在自己地里忙活着。王瑞芳说：“乡政府给咱提前协调了农资经销店，在我们回家前，就帮忙备好了种子和肥料。春耕一点儿没耽误！”

“五一”前夕，土城子乡900多名因疫情滞留在外的农民返乡，在完成居家健康监测后，陆续投入春耕生产中。对无法返乡的农户，政府还提供代耕代种服务。

作为全国产粮大省、重要的商品粮基地，吉林省在抗击疫情的同时，打响了一场“春耕保卫战”：30万名因疫情滞留在外的农民点对点返乡，为480家重点农资企业开具疫情期间保供证明，线上线下培训196万人次……

截至5月2日，吉林省玉米播种面积3705.69万亩，播种进度同比快11.23个百分点；水稻育秧播种面积13.42万亩，秧苗长势正常良好，与去年相当。

新中国的化工长子——中国石油吉林石化公司承担着东北地区能源供应的重要任务，是保障国计民生的大型企业。疫情期间，吉林石化全力以赴保障能源供应和化工产品出厂；“五一”假期，吉林石化仍有1万多名职工坚守生产线。

“这是我第一次在工厂过‘五一’。岗位虽小，责任重大，我一定守护好化工装置！”吉林石化炼油厂常减压车间工艺二班、00后操作员孟祥吉说在岗位上过劳动节，感到很光荣。

“五一”长假里，吉化炼油厂实现日均加工原油2.5万吨，保障了节日期间成品油市场和下游化工装置原料的充足供应。

到5月4日，吉林省规上工业企业复工率达到98%。在全省500家重点工业企业中，产能恢复到疫情前80%以上水平的达到344户。

沉寂的烟火气再次升腾

5月2日一早，韩亮就来到自家店铺，再次进行全面消杀。韩亮是长春市朝阳区昌平街上一家理发店的店主。收到复商复市的通知后，他第一时间就赶到社区，完成审批手续，待检查合格才开门营业。

“为了避免人员聚集，理发主要采取微信和电话预约，平均每天约有40位顾客。”韩亮说，虽然忙，但看到顾客的形象焕然一新，他心里也跟着高兴。

“快两个月没剪头了，这回终于精神了！”预约了第一个理发的市民刘扬对新发型很满意，“我就想着早点儿剪完头，再叫上媳妇一起去超市逛逛。”

吉林省本轮疫情首发病例所在地——珲春市，位于我国最大的朝鲜族聚居地吉林省延边州。在这里，冷面是群众“心心念念”的饮食。5月4日，在珲春圈楼附近一家饭店门前，服务员正在为顾客扫码、测温、登记信息。

饭店里，冰碗中，荞麦做面，当地特产黄牛牛骨炖汤，再加入甜脆的苹果片、上好的黄牛肉、切成瓣的熟鸡蛋、特色的朝鲜族泡菜。“这是自己在家里做不出来的味道，久违的‘透心凉’，舒心。”正在享受美食的市民王先生说。

自4月28日吉林省本轮疫情较为严重的长春市和吉林市逐步解除社会管控后，商场开业、公交恢复、出租车营业、飞机复航、火车恢复开行，到5月4日，全省限上商贸企业、电商平台、外贸复商复市率分别达到76.7%、100%和97.8%。