上海落细社会面各项防控 稳步推进复工复产

5月5日，记者获悉，为稳步推进复工复产，上海加强电商平台、快递等行业从业人员健康管理，截至5月2日累计发放“复工证”5851张，发放“通行证”87766张。刚刚过去的五一劳动节，上海已复工复产企业保持连续生产状态，利用当前时间恢复生产。上海市工业企业复工复产有序推进，全市1800多家重点企业，复工率超过70%，其中首批660多家重点企业复工率超过90%。

上海4月2日发布《全力支持科技企业抗击疫情健康发展的若干措施》助力科技企业纾困解难，4月份以来，该市科技企业已申领科技创新券使用额度4350万元。全市为申请无还本续贷、展期的企业开通绿色通道，缓解暂时性资金压力，目前已有75笔相关贷款完成备案推荐，合计3.6亿元。

据了解，上海各区、管委会均成立了本区复工复产工作机制，明确企业申请流程和条件，并通过文件、图解等多种形式和渠道，指导企业复工复产，例如，闵行、浦东、嘉定等区开辟线上申请渠道，方便企业办理。不仅如此，上海各区还结合本区实际和产业特点，纷纷制定区级指南，用好重点企业“白名单”、返岗人员“复工证”、物流运输通行证等工具，例如，松江、宝山、金山、黄浦等区制定了区级企业重点企业名单，浦东、嘉定、青浦、奉贤、崇明、虹口等区积极推进符合防疫要求的企业复工复产。

同时，上海也将根据疫情变化形势，不断动态调整复工复产相关要求，全力以赴做好企业服务工作。