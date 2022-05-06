将心比心，用爱温暖患者

图为张思思正在帮一位生活不能自理的老人剪指甲。

受访者供图

高马尾、斜刘海、圆眼镜……秀气的浙江姑娘张思思是内地援港医疗队中最年轻的护士之一。走进香港亚洲国际博览馆新冠治疗中心（以下简称亚博馆），一幅海报贴在墙面醒目位置，上面以英文写着“将心比心”字样。这是张思思3月21日进入亚博馆工作时最先留意到的4个字，也是她在这里工作逾一个月来始终坚守的初衷。

1995年出生的张思思任职于中山大学附属第三医院感染性疾病科，平时主要负责科室和发热门诊的病人护理工作。2020年初武汉暴发新冠肺炎疫情时，张思思刚毕业不久，“那会儿我非常想去武汉支援，但可能因为我资历尚浅，医院并没有做考虑。”她顿了顿，语带自豪，“今年医院终于给我机会，让我成为援港医疗队一员！”此次援港，是张思思第一次走上抗疫最前线。

在香港新冠肺炎疫情高峰期，亚博馆的近400张病床几乎用尽。张思思负责的病区内，患者以老人居多，平均年龄超过85岁，其中不少人患有合并基础疾病，须长期卧床。从帮老人翻身、清理造口，到为患者喂饭、活动关节……连续6小时的值班期间，张思思往往一刻也停不下来，“每天下班脱掉防护服，内衣湿透了。”

其中最让她挂心的，是一位由香港医院管理局转介过来的患者奶奶。“奶奶有吞咽障碍，只能吃糊状食物。”张思思说，给奶奶喂饭必须非常慢、非常小心，否则一旦呛咳就会危及其肺部，加重感染。“后来奶奶见我工作忙，生怕自己吃饭太慢耽误时间，于是每餐就只吃几口，还不停地跟我道歉……”张思思说着红了眼圈。

由于奶奶的沟通能力已有所减退，张思思只能握住老人的手，反复安慰、劝奶奶多吃一点。隔着两层防护手套，她依然能感受到老人的手冰凉且无力，“那时我就对自己说，一定要让奶奶多摄取营养，尽快好起来！”最终，在张思思的悉心照料下，奶奶得以康复出院。临行前，两双手又一次紧紧相握，这一回，老人的手心有了温度。

在亚博馆的众多患者中，有不少老人是由安老院等社会福利机构转介而来，生活环境的突然改变令一些长者产生了心理困扰。“发脾气、不听话、抗拒医护，这些情况我都遇到过。”为疏导老年病患情绪，细心的张思思常会在喂饭期间与老人聊聊家常，以建立彼此信任，排解患者的紧张和不安，“面对这群可爱的‘老小孩’，觉得自己就是个幼儿园老师！”

针对高龄长者，内地援港医疗队与香港医护人员不断交流技术、改善方案，先后成立了伤口造口、营养支持、康复锻炼等专科护理小组，精准化照顾病人。“很感激香港的医护前辈，跟我们交流了许多临床知识和经验，大家各自发挥所长、合作无间。”提起与香港同行的协同抗疫，张思思心怀感恩，“我们的使命都是一样的：守护健康、守护生命。”

自小就离家求学的张思思早已习惯了独立生活，但内心仍时时牵挂着远在家乡的父母。援港一个多月来，她偶尔抽空与母亲视频聊天，“是妈妈的支持和鼓励让我可以安心工作。”

5月初，香港本地疫情持续回落，亚博馆新冠治疗中心已转为备用状态。初夏的阳光下，刚结束值班工作的张思思坐在窗前给母亲报平安：“妈妈，疫情结束后我一定要带您过来，看看这座我曾为之战斗的城市。”

（本报香港5月5日电）