一位好厨师，不但能温暖人的胃，还能温暖人的心。在街坊邻居们眼里，小阿姨就是这样的厨师。

小阿姨姓崔，上海人。她的“小阿姨菜饭店”门脸不大，就开在虹口区自家小区门口。邻居们经常去店里吃饭，都习惯叫她小阿姨。不过，当了三年老板娘，连她自己也没想到，有一天会去当社区志愿者。

“说来不好意思，起初是因为害怕。”3月底，小区通知要封控。由于楼栋里有阳性感染者，小阿姨不敢回家，可留在外面，又该住哪儿呢？她找到北外滩街道鸿兴居民区党总支书记陈世，“要不让我住居委会吧，我给你们帮忙。”

小阿姨和居委会干部、志愿者们合影，右一为北外滩街道鸿兴居民区党总支书记陈世。本报记者邱超奕摄

听完这话，陈书记没点头，也没拒绝，因为此刻她已经忙得不可开交了。

“1100户、2800多人，分散在5个小区，就我们8个人管。”一个多月来，陈书记的嗓音一直沙哑着。

千家万户、千头万绪，平日里都忙得脚不沾地，更何况这种“战时状态”。“我看着他们都累。”小阿姨心疼地摆摆手，“光说核酸采样，贴码、填表、叫人，哪样不要花时间？早上8点半做核酸，居委会5点多就得起床准备。”

做核酸只是开始，搬物资、清垃圾、接电话、组织感染者转运……看了两天，小阿姨看不下去了。“他们一天就睡4小时，累得话都说不出。我必须得做点什么。”

就这样，小阿姨主动当起了志愿者。一开始，她从最简单的事做起，帮着维持核酸采样排队秩序。到如今，她已经跑遍每个小区的单元楼。谁要送快递、谁家要配药、谁家是独居老人，她清清楚楚。

因为疫情，小阿姨暂时关了店，不过，她又以另一种方式继续“营业”。忙到中午12点，小阿姨钻进居委会办公室的小厨房。“居委干部几乎吃不上热饭，喝点汤总归舒服些。”香菇木耳切丝，倒油炒香，加些开水，再打8个鸡蛋。一入锅，金黄的蛋花四散开来。

小阿姨在居委会厨房做香菇木耳蛋汤。本报记者赵丹彤摄

“喝进嘴里，暖到心里。”陈书记动容地说，这一个多月，大家工作上没准点，有时下午4点才吃午饭。小阿姨的汤热了冷、冷了又热，她希望每个人都能喝上。“她成了我们的大家长，有时我们受了委屈，回来直掉眼泪，小阿姨总是上前安慰。”

小阿姨在给居委干部送热汤。本报记者赵丹彤摄

“拿自家店里的东西送给大家吃，舍得吗？”“我宁愿他们多吃点哦，吃越多越好。”小阿姨看着大家，开心地笑了。

正说着，一批新的“蔬菜包”送到。小阿姨赶紧起身，去小区分发物资。现在，这里每个小区都有了二三十名志愿者，服务居民的队伍逐渐壮大。

小阿姨在为社区居民分发蔬菜包，每框菜有30多斤重。本报记者赵丹彤摄

这几天，小阿姨经常穿着“大白”，在一栋老楼里爬上爬下。“5层的住户有慢性病，平时送药要多留心。”她气喘吁吁地说。很少有人知道，楼上就是她自己的家，但她一次也没去打招呼。

“现在您不害怕上楼了？”记者问。“在疫情最严重的时候，居委会干部天天都上楼入户，现在社区需要我，家人也支持我，我还怕什么！”她说。

文/邱超奕、赵丹彤

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