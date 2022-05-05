大江东｜“讲待遇就不来了”， 3名退役军人在隔离点岗位上申请入党

【“特殊精神 特殊担当”——上海抗疫系列故事之六十二】

“饭送到了，接收！”5月2日下午约5点，上海松江九亭镇九新公路集中隔离收治点，4名志愿者又忙碌起来。每顿搬运300多套餐食，对管理保障组的7位退役军人来说，这是他们的日常。

隔离点由废旧厂房紧急改建，共300个床位。九亭镇党委委员、武装部长童松涛担任驻点工作组负责人，与副部长张家威筹建保障组，对接医疗组，武装部社工王东园也一起加入。4月8日，上海市退役军人事务局公开招募退役军人抗疫，张洪波、高峰、金永平、何超4人积极应招，被分配到这个隔离点。从此，7名退役军人组成了一支抗疫“尖刀班”。

从领任务到开舱接收隔离人员，不到两天

把厂房建成方舱，且开舱时保证隔离人员入住，这是管理保障组的工作。军令如山，童松涛、张家威立即准备物资和人员——从接令到岗，到开舱接收隔离人员，还不到两天！

童松涛说，“筹备有四难：人员招募难，保洁组首批招来18个人，一听工作环境，一下走了11个；3个转运司机，一听实情也走了2个；风险管控难，厂房改建缺少配套设施，风险矛盾多，像临时招募的保安保洁，自我防护要从零教起；生活保障难，隔离点没有生活区，找医护人员、保安保洁住的酒店就花了不少精力；规范管理难，医废处理、环境消杀，都得从头学起。”九亭镇党委政府高度重视，书记陈钺、镇长贾顺军多次现场办公解决棘手难题，确保隔离点有序运转。

隔离点临时党支部书记张家威进驻次日，就在舱内成立了志愿者团队，号召党员亮身份。几天前，舱内转进一名失能患者，志愿者临时组建小分队，帮他喂饭、洗澡、换衣服，还专门协调了一张医用护理床和一批纸尿裤。“舱内舱外无小事”，张家威常说。无论隔离区、清洁区还是工作区，各种细节必须安排得妥妥当当。每天清早，大家就能听见他熟悉的声音：“排好队，做核酸啦！”

95后王东园每天像个“小马达”，不知疲倦，从清晨忙到深夜。这边护士长对讲机刚放下，那边他就快马加鞭赶去领物资了。大家都诧异他的办事效率： “这么快！”小伙子心细，为了给感染者增加营养，特意申请了一批牛奶、水果和小点心，换着花样保障感染者和医护的餐食，还专门为舱内老人和孩子购买了八宝粥。

条件艰苦，但他们从没叫过苦

大门岗位由张洪波、金永平、高峰、何超担当，人称“F4”。参与退役军人招募，开始并不知道要派到隔离点，真到了，他们毫不畏惧，“退役军人志愿者，更要体现‘平时服务、急时应急、战时应战’”。

95后何超，面对父母的担心说，“坚决服务组织安排，不退却！”这也是“F4”的共性。

党员张洪波过去是跑上海、青岛之间长途货运的司机，应召到这里后担任隔离点临时党支部的委员。高峰是机场摆渡车司机，到了隔离点主动提出每天接送医护人员。金永平是空调公司的安装工，负责在门岗为进出车辆消杀。

他们24小时轮岗。除了餐食搬运、消杀、转运，舱内有任何需求，对讲机一响，他们立即办理。

一开始“F4”都没住处，后来从工地调来一个集装箱，铺上几张床，妥了，“有工作就下令吧，不讲困难！”

4月25日突降暴雨，张洪波冲进大雨，硬生生把车上的300多份饭抢搬到帐篷。

高峰不高，还有点胖。除了接送医护，每天还拿饭送饭，没事就盘算“路线图”，怎么走不绕路，怎么开省油。

大个子金永平进出搬东西都猫着腰，生怕顶破帐篷。每次转运车来，他总能第一个发现，拿起大喇叭冲着驾驶员宣读：“先在路边停一下！转运名单对一下！进来之前喷一下！”

最年轻的何超主动承担夜班。童松涛建议他轮班，他用近乎严肃的语气“教育”老童：“领导，我在部队是仪仗队的，干的就是站岗的哨兵，请不要质疑我的专业！”

用军营模式管隔离点，只提了一个要求

大家都没管过隔离点，但军人有默契。“F4”问：“隔离点入口怎么管理？”童松涛一句话让大家秒懂：“按部队营门标准管理！”

医护人员、保洁保安都是新队伍，如何管理？张家威按部队方式，将40人的保安保洁分成两支队伍，每队设队长，列出人员岗位考核表，由现场管理和医护人员每日讲评，随时改进。很快，保安保洁运转走上了正轨。

24小时值守，4位志愿者纯粹义务劳动，没有一个人提待遇。“讲待遇就不来了”，张洪波说。

20多天里，“F4”中的三名非党员只提过一个要求。张贴在墙上的临时党支部制度规定中的一条，打动了他们：“注重在抗疫一线发现、培养、考察积极分子”。于是，他们问支部书记张家威：“我们能申请入党吗？”

几天前，高峰、金永平、何超三人郑重地向支部递交了手写的入党申请书……