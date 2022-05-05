上海发布新版复工指引，封控区企业员工“一日两测”

近期，上海发布了工业企业复工复产疫情防控指引第二版，和第一版相比，做了哪些更新和调整？5月5日上午举行的上海疫情防控工作新闻发布会上，上海市经济信息化委总工程师张宏韬作了详解。

张宏韬说，4月16日，第一版工业企业复工复产疫情防控指引发布以来，为上海重点企业恢复生产发挥了指导作用，也为下阶段企业统筹疫情防控和生产经营积累了实践经验。5月3日发布的第二版指引共有六个方面26条内容，与第一版相比，主要是完善12条内容、补充6条内容。归纳起来，主要表现在三个方面：

第一，细化明确相关要求。在落实疫情防控方面，明确了属地政府、行业主管部门、企业、员工的“四方”责任，也明确了企业疫情防控和闭环管理方案由属地疫情防控部门审核批准。

在员工健康管理方面，结合当前企业的实际操作经验，细化分类要求，比如对新返岗和新进入企业的人员，要求落实 “一日两测”，早上做抗原、下午做核酸；对于在厂人员，根据企业所在区的“三区”划分，落实相应的核酸和抗原检测要求，封控区内企业，一日两测；管控区内企业，每日抗原加两日一测核酸；防范区内企业，每天抗原检测，5天内一次核酸。支持一定规模以上的企业培训专属核酸采样员。

第二，进一步提高操作性。在场所分区分类管理上，根据企业实践经验，推广“绿蓝黄红”四色风险区域，绿区是正常生产区、蓝区是新进入人员观察区、黄区是密接或次密接隔离区、红区表示有感染情况，增强企业操作性。同时根据市防疫部门要求，明确提出要加强对高频接触物品、高人流集聚场所、公共卫生间、物流交换场所等的清洁消毒。

第三，加强对企业复工复产服务。将近期企业最关切的事项，合并为复工复产企业服务板块，覆盖“人、物、车、证”等关键环节，切实加强对企服务。

比如，复工流程方面，由各区公布申请流程和条件；各区主管部门、街镇和园区指导企业制定“一企一方案”，协调保障好企业的核酸检测需求；电子复工证和运输通行证，由企业向所在区复工复产牵头部门或相关单位申请，明确申证、亮证、用证的条件和流程。并考虑很多企业连续在岗一线员工的实际情况，对企业的人员轮换方面作出安排。

下一步，将继续发挥复工复产防疫指引的引导功能，指导和帮助企业在切实做好疫情防控的同时，安全有序地复工复产，实现生产经营逐步恢复。