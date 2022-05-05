北京暂时延续“五一”假期社会面有关防控措施（抓细抓实各项防疫工作）

新华社北京5月4日电 （记者吴文诩）在4日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，为尽快实现社会面“动态清零”，从当前防控需要出发，首都严格进京管理联防联控协调机制决定，暂时延续“五一”假期社会面有关防控措施，继续暂停演出场所、娱乐场所、互联网上网服务场所和健身房等室内体育场所经营活动，暂停开放全市等级景区室内场所及图书馆、文化馆、美术馆等公共文化场所，公园景区继续按照50%限流，餐饮经营单位继续暂停堂食服务。

徐和建介绍，朝阳、海淀、房山、通州所涉封控区、管控区、防范区和临时管控区的公共交通进行运营调整，公交地铁采取甩站等方式通过。北京将组建出租汽车应急车队，服务上述区域市民就医等特殊出行需求。朝阳全区及公共交通运营调整的区域内单位5月5日起实行居家办公。确需到岗的，尽量采取自驾方式，减少单位内部聚集，做到单位家庭“两点一线”。对于节后中小学、幼儿园暂停返校期间孩子需要家长陪同的，各单位要尽可能通过居家办公等方式，给予此类员工家长关心照顾。

《 人民日报 》（ 2022年05月05日 02 版）