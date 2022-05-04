上海重点行业返岗人员闭环管理，高风险岗位“增强型一级防护”

5月4日上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，市卫生健康委副主任赵丹丹提醒，随着复工复产工作的不断推进，更要严防聚集性疫情的出现。

对工厂、建筑工地和商贸流通这些重点行业人员的防疫要求包括：

一是建立“白名单”制度。按照工业企业、重大工程建筑工地、商贸企业复工复产复市疫情防控指引，由相关单位提出复工复产复市人员名单，对符合防疫规定的人员申请返岗电子通行证即“复工证”，实行实名制管理，做到“一人一档”。

二是实施闭环管理。一方面，企业、工地、商贸等单位对返岗员工实行闭环住宿，尽可能落实独立住宿，严禁其他人员随意进出。另一方面，实行闭环生产管理，外勤人员应与作业生产人员分开，不同班组员工之间做到无接触换班，尽量减少人员外出，降低交叉感染风险。

三是实行分类防护。根据与外部环境接触程度，对员工落实不同的防护措施。风险高的岗位人员实行“增强型一级防护”，包括佩戴N95或KN95口罩、一次性帽子、护目镜或防护面屏、隔离衣、手套、工作鞋或鞋套；风险低的岗位人员实行“一级防护”，佩戴医用外科口罩、隔离衣、手套、工作鞋/鞋套。实行分时分散就餐制度，各类人员做到不聚集、不扎堆、不聚餐，减少前往封闭、空气不流通的公共场所和人员密集场所。

四是做好健康监测。严格落实体温监测和健康码、行程码等信息核对，做好定期的全员抗原和核酸检测。指定专人每天汇总人员健康排查情况，如出现核酸、抗原异常，或出现发热、干咳、嗓痛、乏力等疑似新冠肺炎症状，要第一时间向单位报告，做好转运前的自我隔离和个人防护。对员工加强疫情防控教育，增强员工自我防护意识和能力。加强对员工身心关怀，保持员工良好状态。

赵丹丹表示，希望广大的复工复产复市单位和企业坚决落实好主体责任，严格按照相应的疫情防控指南和疫情防控指引要求，做好返岗人员的防疫工作，为全面恢复正常生产生活秩序打下坚实基础。（姜泓冰）