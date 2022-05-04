上海800多青联委员化身“配药侠”，配送药8500多单

今天是五四青年节，上海的青年在抗疫中发挥了哪些作用？在今天上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海团市委副书记邬斌介绍，近期，共青团上海市委发动团员青年积极响应市委组织部在全市部署开展的“健康守护”“特殊关爱”“楼组党建”三个专项行动，发动青联委员及会员团体会员积极参与“青春战疫 健康接力”代配药专项志愿行动。截至昨天，已经有872名青联委员及会员参加代配药服务，累计配送各类药品8573单，其中包括肿瘤、糖尿病、精神类疾病等在内的特殊、急需药品2718单。

在此过程中，上海组建了三支“配药侠”小分队。最主要的一支队伍负责连接社区和医院，主要解决“特殊、急需药品配药难”的问题。他们针对社区居民配药需求，志愿者上门取卡，前往对口医院进行代配药，完成后送药到社区；针对医院送药需求，志愿者帮助解决居民互联网就诊后处方药积压问题，每天把医院开出的互联网处方药直接送到小区。第二支队伍负责连接社区和药店，主要解决的是“药店派单难”的问题，打通药店门店到社区居民中间的最后一公里。第三支队伍主要立足所在小区，加入社区代配药志愿者的行列，协助统计需求、信息沟通、送药上门等工作。

邬斌讲述了两位青联委员志愿者的“配药侠”故事。一个是“最远的一单”，就发生在昨天。有一名断药的特殊用药患者发来需求，家住浦东的一位青联委员志愿者得知后独自驱车，找到药后又跨越大半个上海前往送药，来回路程超过200公里，回程已过零点。

还有个案例是“最急的一单”。有位患者要做骨髓移植，但必须要用的一种消毒湿巾缺货，得到求助信息后，一位青联委员志愿者找了各种渠道采购到一箱，终于赶在手术前送到医院。

“正如这些青联委员、青年志愿者一样，在这场抗疫的大仗硬仗中，上海的青年人也是好样的。”邬斌说，在社区，一大批青年人响应党、团组织的号召，参与到社区报到行动、“敲门行动”中来，为本小区的独居老人、残障人士、困难家庭提供力所能及的关心帮助，敲开“不便”，留下“方便”。

很多年轻人化身为社区“大白”“小蓝”，同时也动员身边的年轻人一起站出来，组织各类帮帮团、微信群、互助小组等，这过程中也涌现出了95后的“团长”、00后的“楼长”等Z世代青年典型。

青年人服务“一老”，也帮助“一小”。有1.9万人次大学生志愿者参与“爱心云托班”托管服务，为战疫一线人员子女、方舱和隔离点内的中小学生提供线上辅导和陪伴服务。针对困境青少年，上海市区两级团组织发起了专项帮扶行动，很多年轻人参与其中，为全市3200多名困境青少年送去了蔬菜、水果、学习用品、防疫用品等爱心礼包。

“今天是五四青年节，马上我们也将迎来中国共青团成立100周年。此时此刻，无数的上海青年在为这座城市早日迎来如常运转拼搏着、奋斗着、奉献着，这是上海团员青年对五四青年节、对建团百年的最好纪念。”邬斌说，“我们向每一位在这场战疫中无惧无畏、闪闪发光的青年人，致以崇高的敬意和青春的礼赞！“（姜泓冰）