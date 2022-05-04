上海农业复产率达93%，多管齐下助销本地蔬果

眼下正是春耕时节，上海农村春耕生产受疫情影响大吗？最近也是各种本地瓜果上市的时间，因为疫情有些农产品销路受阻，政府有没有助销措施？

5月4日上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，市农业农村委副主任叶军平对此回应称，入春以来，上海在抗击疫情的同时，正全力以赴化解疫情带来的各种困难。

今年，上海全市计划种植水稻155万亩，其中国庆稻3.2万亩。目前农业复产率已达到93%以上，其中蔬菜类复产率已达到98%以上。绿肥翻耕已全面完成，国庆稻播种育秧任务已完成过半。春耕生产所需种子、化肥、农药、农机等物资全部调配到位，为上海今年农业丰产丰收打下了良好基础。

叶军平说，当前，上海已有大量地产绿叶菜和西瓜、甜瓜上市。之前个别封控区内的蔬菜受到影响，运不出来，对此，我们在严格落实防疫工作的同时，千方百计、多管齐下加大产销对接力度，既要努力帮助菜农、瓜农把蔬菜瓜果销售出去，又要努力满足广大市民的消费需求。

具体措施：一是继续加强社区团购直送。我们统筹生产、包装、配送资源，发布农产品供应基地清单，定制多样商品套餐，以“居民下单、商超配单、志愿者送单”形式，满足市民的基本生活需求。

二是继续加强集采集配集送。推广区、镇、村（社区）三级集采集配集送模式，通过单位直采、社区联动等方式，精准匹配供需两端。

三是继续加强电商渠道对接。协调拼多多、盒马、鱼米之乡等第三方平台，发挥电商渠道积极作用，带动地产农产品销售。

叶军平说，下一步还要继续创新产销对接的方式方法，从三个方面加大工作力度：

一是积极推动直送销售模式。将通过开展地产平价绿叶菜公益团购活动，直供中心城区的居民社区，力争把地产新鲜绿叶菜送到更多市民的餐桌。我们遴选了首批36家农业企业、合作社，推出41个地产绿叶菜平价套餐，“五一”期间已经在网上向社会发布。接下来，我们还会加大推进力度。

二是积极推广结对助销机制。鼓励各涉农区街镇和市区街镇建立结对助销机制，通过“点对点”对接团购销售模式，促进地产农产品直送居民小区。我们遴选了75家交通便利、具备一定仓储冷链加工能力的生产主体，设立临时蔬果集采集配中心，做到上市蔬果信息采集和产销对接网格化覆盖。

三是积极提高销售运输保障。我们将会同相关部门，加强农产品保供通行证的管理和调节，加大对重点农业合作社和农产品集配中心通行证配置的支持力度，提高蔬果运输保障能力，切实打通运输堵点。（姜泓冰）