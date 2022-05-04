上海：出院出舱者居家后若“复阳”，不影响所在小区“三区”划分

按第九版新冠诊疗方案，出院（舱）的标准是连续两次间隔24小时的核酸检测CT值大于等于35。如果出院（舱）人员居家健康监测的第七天进行核酸检测时CT值小于35，也就是出现了市民所说的“复阳”，怎么办？对其所在楼栋是否封控？对此，在5月4日上午举行的上海疫情防控工作新闻发布会，市卫生健康委副主任赵丹丹作出解释。

赵丹丹说，实践研究证明，在恢复期的新冠肺炎患者，核酸检测Ct值≥35的时候，样本中是分离不出活病毒的，这意味着这样一些患者已经不具有传染性了。基于实践研究，国家第九版诊疗方案明确规定，在间隔24小时两次核酸检测Ct值均≥35，以及一些临床表现好转，肺部症状缓解，符合这些标准，就可以出院（舱），或者解除隔离管理，可以回家了。

新冠肺炎病毒感染者符合标准出院（舱）后，不列入社区筛查对象，居家健康监测6天内无需进行新冠病毒核酸检测或抗原检测，也就是在这期间不参加社区组织的核酸检测。第7天开展1次核酸检测，由属地安排专车将其转至公立医疗机构检测，或由医务人员上门采样送公立医疗机构检测。对于核酸检测Ct值小于35，按照规定应当立即转运至定点医院或方舱医院进行隔离管理，该人员的检测结果不影响所在楼栋、小区的“三区”划分。（姜泓冰）