老朱的3万斤虾滞销怎么办？众人闻讯后来了……

5月3日下午，上海市金山区山阳镇总工会副主席赵丹化身“团长”，驱车到位于山阳镇华新村的上海永超水产养殖专业合作社“提货”——209斤南美白对虾。“老朱养了22年虾，第一次碰到今年这样的销售困难，我和同事朋友一起团，能帮他卖掉一点是一点。”

老朱，上海永超水产养殖专业合作社理事长朱仁官，今年60岁，从2000年开始承包了31亩地，养殖南美白对虾。2018年，又建起3个温室大棚，不仅让虾提早两个月上市，而且一年可以养三四茬，利润翻番。

今年2月8日，老朱像往年一样进了虾苗，开始养虾。不曾想，本轮疫情袭来，从3月中下旬开始，虾饲料断货了。朱仁官努力克服困难，以比原价贵10元/包进虾饲料，解决了虾“吃食”的难题。4月中下旬，眼看着虾一天天长大，老朱又犯了难。往年不出一个月就能销售一空的大虾，而今年，因疫情交通管制，原配送的商家都是跨镇或跨区的，无法取货，近3万斤亟待“出笼”的虾怎么办？

老朱向山阳镇经发中心求助，中心主任金昼获悉后立即到养殖场实地察看。他想帮老朱申请一张通行证，让老朱可以外出自行销售。然而，老朱不会开车，他的儿子朱永超是一名村干部，被安排到一隔离酒店担任点位负责人，一直处于闭环管理中，也搭不上手。金昼将此事报告给镇领导后，镇里各相关部门分头行动，一起帮忙想办法，在镇域内帮助养殖户销售。

4月27日，第一笔订单来了——镇里一家食堂在察看并品尝了虾后，要了300斤虾，老朱喜出望外。渐渐地，咨询的人渐渐多了起来。4月28日，上海山阳旅游发展有限公司副经理华丽和上海滬之源民宿街经理徐春春一起到养殖场，采购了30余斤虾，带回去给驻守在田园内的员工和民宿主。她们和员工又通过朋友圈帮忙宣传，助推销售。考虑到老朱没车，她们又当起运输员，帮忙提货后又把货送到了相关小区门口，目前，已帮助老朱销售700多斤。

养殖大棚内室温30多摄氏度，老朱夫妻俩常常累得满头大汗，甚至一天要换好几套衣服。他们却感觉不到累：“感谢政府和大家的关心，虽然有时一天要下网捞八九次，但在疫情的特殊时期，能卖掉，已经很好了。”截至目前，在大家的帮助下，老朱已销售南美白对虾2300斤。

（图片、视频由金山区山阳镇提供）