昨日新增2个高风险地区 现有中高风险地区“34+12”

庞星火介绍，截至5月2日24时，朝阳区十八里店乡周家庄村近14天累计报告6例本土确诊病例；房山区长阳镇加州水郡东区社区金桥国际公寓近14天累计报告7例本土确诊病例。经市疾控中心评估，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，本市即日起将朝阳区十八里店乡周家庄村、房山区长阳镇加州水郡东区社区金桥国际公寓由中风险地区升级为高风险地区。

截至2022年5月2日24时，朝阳区劲松街道农光里社区近14天累计报告4例本土确诊病例；房山区西潞街道苏庄三里社区近14天累计报告3例本土确诊病例；朝阳区金盏乡金盏嘉园二社区，房山区窦店镇下坡店村、窦店镇袁庄村，通州区梨园镇颐瑞西里社区、永顺镇永顺西里社区、潞城镇后北营村、北苑街道官园社区、玉桥街道葛布店北里社区近14天各累计报告2例本土确诊病例。经市疾控中心评估，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，本市即日起将朝阳区劲松街道农光里社区、金盏乡金盏嘉园二社区，房山区西潞街道苏庄三里社区、窦店镇下坡店村、窦店镇袁庄村，通州区梨园镇颐瑞西里社区、永顺镇永顺西里社区、潞城镇后北营村、北苑街道官园社区、玉桥街道葛布店北里社区由低风险地区升级为中风险地区。

截至目前，全市共有高风险地区12个，中风险地区34个。全市其他地区均为低风险地区。