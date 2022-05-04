常态化核酸检测点位近期向社会公布

昨日的发布会上，据市卫生健康委员会副主任、新闻发言人李昂介绍，本市5月3日、4日、5日，对除门头沟、平谷、怀柔、密云、延庆5个生态涵养区外的12个区，连续开展三轮区域核酸筛查。同时，5个生态涵养区也正同步对重点区域、重点人群开展核酸筛查。

李昂提醒，前往5个生态涵养区的市民朋友，及时到居住地附近或景区附近的采样点参加筛查。“3轮区域核酸筛查结束后，将评估整体情况，以决定后续核酸筛查的策略和安排。”李昂明确。

李昂指出，近期，本市按照首都严格进京管理联防联控协调机制工作部署，对常态化核酸检测进行了相应准备。各区将根据区域地理特点、人口规模与分布、人员流动等因素，按照就近就便原则，对采样点进行合理布局。目前，采样点的选址、设置、工作团队配套等工作正在进行。常态化核酸检测点位，将于近期向社会公布，方便市民查询，就近采样。

“我们也将根据检测情况、市民意见建议等，对采样点位进行动态调整，满足市民检测需求。”李昂说。