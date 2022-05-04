让中医药造福更多巴基斯坦民众（侨胞说·祖国在我心中（58））

二〇二〇年三月，喇杰廉（右一）代表巴基斯坦华侨华人协会向伊斯兰堡市政府捐赠口罩。

（受访者供图）

31年前，巴基斯坦华侨华人协会会长喇杰廉离开家乡甘肃，来到巴基斯坦伊斯兰堡。他肩负一份重任——在巴基斯坦推广中医。31年间，他用所学专长，在异乡治病救人，让越来越多巴基斯坦民众了解并接纳中医药，也因此收获许多真挚的跨国友情。

以下是他的自述。

口碑是最好的广告

我的家乡甘肃是中国药材主产地之一，药材的种植面积和产量均居全国前列。1991年，为推动中医药走向海外，甘肃省组派了一支医疗队赴巴基斯坦推广中医药文化。当时，我刚研究生毕业一年多，在甘肃省中医院工作，因外语基础较好而入选医疗队，与其他6名队员一起来到巴基斯坦。

初来乍到，身处一个全新而陌生的环境，我们遇到的困难远比预想的要多。从适应当地炎热的气候，到克服语言关、文化关，再到申请行医许可，我们经历了一个漫长的过程，也一度因为压力太大而想过放弃。但最终，我们还是选择咬牙坚持下来，在伊斯兰堡繁华的F10市场开起了一家名为“中国针灸中心”的医疗中心。

后来，与我一同前来的医疗队员陆续回国。我和妻子决定留下，继续推广中医药文化。没想到，这一留，竟已长达30余年。

如何更好地推广中医药？我始终坚信，口碑是最好的广告。平常，为了让当地患者更好地了解、接纳中医药，我会耐心地给他们讲解中药的成分、用途，也会在进药时细致检查药物成分，照顾患者的特殊需要。

30多年间，许多患者与我们夫妻结下了深厚的友谊。我们的医疗中心附近住着一名腰椎间盘突出的患者，常来做针灸，他觉得效果很不错。一来二去，我们便成了朋友。过了几年，这名患者举家搬到另一座城市，但我们始终保持联系。逢年过节，他还会邀请我们去他家做客。身体不适时，他总是第一时间向我求助，我便寄去相应的药物。前不久，这名患者因病去世，临终时特意叮嘱孙子，要继续和我们保持联系，不能断了这份跨国友情。

类似的故事还有许多。在巴基斯坦生活的这些年，我时常能够感受到当地老百姓对我们的友善，也欣喜地看到越来越多民众逐渐认可、信任中医药。正因如此，我更加坚定地选择扎根巴基斯坦，用中医药帮助更多人恢复健康。

服务“一带一路”建设者

2013年，中国提出“一带一路”倡议。同年，中巴经济走廊建设启动，成为共建“一带一路”的标志性项目。9年来，随着瓜尔达港等项目进入如火如荼的建设当中，中巴经贸往来日益密切，来巴基斯坦投资兴业的中资企业不断增多。我又多了一份新的工作，那便是守护中巴经济走廊建设者的健康。

由于一些工程项目地处偏僻，医疗条件较差，部分中国工人水土不服，容易感染疟疾、登革热等当地常见的传染病，又因语言不通，就医很不方便。于是，我便有了许多次“说走就走”的远行。

记得有一次，一家在巴基斯坦北部山区建设水电站的中企联系我，说工地上四五十名工人突然出现了拉肚子的症状，但无法集体去伊斯兰堡看病。放下电话，我立即准备药箱，坐了8个多小时的车赶到现场。见到我，工人们特别高兴，在就诊领药时都想和我多聊几句，因为他们平时忙于工作，很少有机会见到外人。工人们在艰苦环境中的敬业和乐观深深打动了我，也让我更加迫切地希望施展自身专长，为共建“一带一路”贡献一份自己的力量。

如今，我与多家中企签订了合作协议，为这些企业派驻巴基斯坦的工人提供医疗服务。

近年来，越来越多中企来到巴基斯坦，为当地修建公路、铁路、水电站等基础设施，不仅大大改善了巴基斯坦民众的出行、用电等生活状况，还为当地创造了大量就业岗位。我服务的对象也不再局限于中国工人，还有中企聘请的当地员工。当地员工在接受中医药治疗、恢复健康之后，又推荐给有需要的亲朋好友。就这样，中医药的影响力在当地得到进一步扩大。

在“一带一路”项目沿线行医问诊的过程中，我也见证了这项倡议为巴基斯坦民众带来的实实在在的好处。过去，一到夏天，巴基斯坦各地经常停电，工厂被迫停工，民众忍受酷热。而今，中企在当地修建了许多水电站、火电站，用电紧张的问题大大改善。我还发现，这些年，来我们医疗中心做出国体检的当地学生和商人明显增多了。许多巴基斯坦民众对中国充满向往，想去中国留学深造或经商发展。

提供多元就医选择

新冠肺炎疫情发生以来，巴基斯坦华侨华人在祖（籍）国和家乡的大力帮助下，团结抗疫，并为当地提供力所能及的帮助。

疫情前，我们的医疗中心平均每天接待患者50人以上，已是十分繁忙。疫情发生后，由于当地综合性公立医院人满为患，一些患者选择到私立医疗机构就诊，我们医疗中心每天接待的患者数量成倍增加。面对激增的工作量，我和医护人员全力以赴，不敢有一丝一毫的松懈。遇到新冠肺炎轻症患者，我们指导他们在家隔离，每日通过网络问诊后配送药物，直至其痊愈；遇到重症患者，我们指导他们去专治医院住院，同时通过网络随时与医院及患者保持联系，给患者以鼓励。每当听到患者传来“症状减轻”“病情有所好转”的好消息，我总是打心眼里高兴。

让我特别感动的是，疫情发生以来，祖国亲人为我们源源不断地寄来大批防疫物资，并专门组织线上交流会，请国内医学专家在“云端”答疑解惑，指导我们更好地防控疫情。在疫情形势严峻的时期以及春节期间，中国驻巴基斯坦大使馆会为我们送来精心准备的爱心防疫包。这让我们在海外抗疫更有信心、更有底气。

除了通过医疗中心为当地患者提供帮助之外，我还组织所在的巴基斯坦华侨华人协会，为当地医院、警察局等机构捐赠防疫物资。我希望用实际行动告诉当地社会各界，面对疫情带来的严峻挑战，我们命运与共、共克时艰。

这些年，“中医热”在巴基斯坦不断升温。2016年，我们医疗中心与甘肃省中医院签署合作备忘录，并挂牌成立“巴基斯坦岐黄中医中心”。此后，我一直与甘肃省中医院的同行保持密切联系。接下来，等疫情有所缓解之后，我还将继续在巴基斯坦做好中医药推广工作，并邀请中国的中医专家在线上开展中医义诊、开设相关讲座，推动中巴在医学领域的交流往来，为当地患者提供更加多元、有效的就医选择。