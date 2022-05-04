“疫”境中逆行的“护民使者”

初春的一个凌晨，香港伊利沙伯医院（下称“伊院”）门前，香港警察黄敬慈和他的同伴正忙着给救护车清洁消毒。他们刚刚将一位新冠肺炎确诊病人从医院转运至隔离中心，完成当天最后一单任务。

整个清洁消毒过程持续了好几分钟，他们分工明确，动作熟练，不放过任何一处可能潜藏病毒的地方。每送完一位病人，就要对救护车消毒一次。如此繁琐的工作，当天他们重复了10多次。

结束对救护车的消杀，他们还须拖着疲惫的身躯，在医院和家中进行两轮个人消毒及清洁。在香港疫情高峰期，这样高强度的出动是他们工作的常态。

疫情不退，绝不撤回

今年春节之后，香港疫情急剧恶化，公立医院面临空前的“爆煲”压力。为减轻前线医护人员的工作负担，香港警队专门组建了一个“警察医疗特别小组”。今年46岁的警署警长黄敬慈在收到相关“动员令”后，第一时间选择加入。

“我们组建这个小组只花了短短两个小时。大家都认为这是一项很光荣的任务，报名非常积极。”黄敬慈说，“每个人都想在香港艰难的时刻，为抗疫出一份力。”

该小组最初成立时由45名现职警务人员和1名退休警察组成，中途又有4名现职警察自愿加入。他们全部接受过警察学院“警察导向战术急救医疗课程”的训练，具备一定的医疗急救知识。

“并非所有警察都会接受这门课程的训练，它旨在培训志愿受训者在交通意外或者严重暴力事件现场，能够运用急救常识救护市民。”身为该医疗课程兼职导师的黄敬慈说，“很庆幸平时学到的东西能在战‘疫’关键时刻派上用场。到前线跟病毒‘打仗’，也是在守护市民。”

为了熟悉前线工作场景，该小组3月2日接受了香港医管局提供的专职训练，并于翌日被分别派往3家形势吃紧的公立医院，负责非紧急救护运送工作，包括协助确诊患者转院或转送至隔离地点，以及运送康复病人回家。

“大家出征时士气高昂，决心疫情不退，绝不撤回。”黄敬慈说。

不论职级，亲力亲为

因应疫情变化，伊院自3月9日起转作新冠肺炎患者定点救治医院。黄敬慈和另外9位同事被分派至这个抗疫重要战场。

“3月的伊院，真的是非常繁忙。最高峰时，我们一天运送了52名病人，每天都会跟确诊者近距离密切接触。”黄敬慈回忆，当时经常忙到顾不上吃饭，最忙时每天要工作14到15个小时，回到家中已是深夜。

在医管局下辖的另一所大型公立医院玛嘉烈医院，退休警长张远光也和同伴们废寝忘食地忙着转运病人。作为小组中唯一一名退休警察，疫情肆虐时，63岁的他毫不犹豫地奔赴一线。

“每天最少需要工作9个半小时，有时忙到上厕所的时间都没有。”回忆起过去近两个月高负荷的工作，张远光坦言，抬上抬下的体力活虽然累，但对他们来说都不在话下。反倒是在转运过程中需要时刻留意患者状态，丝毫不敢大意，紧绷的神经常常让他们忘记疲惫和时间。

抬担架、护理病人、安抚情绪，为失禁长者清理身体，消毒担架、轮椅及车辆，将康复者送到家中……从在医院接收的那一刻起，小组成员就要对病人全程负责，直至平安送达目的地。

“警察医疗特别小组”的成员由不同职级的警察组成，但从总督察到普通警员，干的都是一样的活儿。“不论职级，大家都是亲力亲为。只要市民平安，我们的汗水就没有白流。”黄敬慈说。

转运过程通常较为顺畅、安全，但也曾遭遇突发紧急情况。“在帮助一位确诊长者转院途中，我遇到了此次任务中的最大挑战：他突然间没了呼吸和脉搏。我和车上的医管局同事立即合作对他进行抢救，并紧急通知控制中心，以最快的速度将他转入重症病房。”黄敬慈说。

“经过一段时间磨合，我们和前线医护人员建立了不错的工作默契，能较为从容地应对一些突发状况。”他说。

不怕苦累，绝不言悔

“无论工作环境多么危险、辛苦和恶劣，我们都不会退缩，也没有一个人中途放弃。危急时刻，必须有人挺身而出，否则困难只会更大。”张远光服务香港警队37载，2014年退休后，一直以志愿者身份协助警队进行急救及伤者处理训练。

防护衣、口罩、手套、面罩……每一次转运都要全副武装，从上到下裹得严严实实。3月中旬的一个下午，身着全套防护装备的张远光和同事，从两点开始一连转运了3位卧床的年迈患者。

根据防疫要求，转运病人的急救车内不能开空调，并且需要开窗通风。当日近28摄氏度的高温天气让转运工作格外艰辛。

“整个下午都没有喝水，也没上厕所。完成任务时才反应过来到了黄昏，当时身上的衣服都可以拧出水来。”张远光说。

“我们运送的多为长者，在送行动不便的康复长者回家时，有时会遇到没有电梯的旧楼，大家就一同合力将他们抬回家中。”黄敬慈告诉记者，他所在的小队曾将一位坐轮椅的老人抬上9楼。

“我们4个人，两人一组，轮流一层一层地往上抬。到达家中后，老婆婆非常感激我们，含着眼泪不停跟我们说‘多谢你们，麻烦你们’。”

随着香港疫情持续回落趋稳，转运需求也随之大幅减少。“警察医疗特别小组”在4月23日正式结束支援前线抗疫任务。在近两个月工作中，该小组协助3家公立医院共计转运约3200人，自身成功做到零感染、零减员。

“磨一把刀，如果不用，就不会知道它究竟够不够利。”张远光说，这次支援前线抗疫的经历，是队员们警察生涯中值得铭记的人生体验。“难关当前，最重要的就是团结一致。希望每个人都可以从我做起，为社会带来更多正能量，齐心协力早日走出‘疫’境。”

（新华社香港5月2日电 记者刘明洋、黄茜恬、梁嘉骏）