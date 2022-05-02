“五一”假期如何做好疫情防控？群众就医如何保障？权威部门这样提示

当前，全国疫情呈波动下降趋势，一些地区陆续实现社会面清零，但疫情防控形势依然严峻复杂。“五一”来临，假期如何做好疫情防控？出行有哪些注意事项？如何保障群众就医需求？国务院联防联控机制有关专家近日进行回应。

“预计‘五一’假期全国客运量1亿人次，较2021年同期下降62%左右，客流呈现‘两头高、中间低’态势。”交通运输部应急办副主任周旻说。

“各地要统筹做好假期疫情防控和人民群众正常出行的需求保障。”国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，要根据当地疫情形势，科学引导群众安全有序流动，倡导本地游、周边游。

吴良有提示有出游意向的公众，要密切关注国内疫情动态和中高风险地区的变化情况，不前往中高风险地区及其所在的县（区）旅游，提前了解出发地、目的地疫情防控政策，出游期间做好健康防护。

记者了解到，多地对“五一”期间的防疫政策做出了明确规定——北京市要求“五一”期间，市民群众进入全市各类公共场所须持48小时内核酸检测阴性证明；天津市执行来（返）津人员抵津前48小时内核酸检测阴性证明核验及抵津后24小时内“落地检”制度；云南省昆明市规定，4月30日0时起，来（返）昆人员须至少提前24小时，通过“昆明健康宝”小程序进行报备……

对于乘坐火车出行的旅客，国铁集团客运部副主任朱文忠表示，国铁集团将加大铁路站车疫情防控力度，严控列车载客率，推广刷脸进站、扫码点餐等无接触式服务。

出行计划受疫情影响需要临时变更怎么办？朱文忠表示，如遇局部地区突发疫情，铁路部门将及时调整列车开行方案，向旅客发送短信提醒并及时出台免收退票手续费等措施。铁路12306网站和手机客户端将提供24小时退票服务。

当前，部分地区的医疗机构一定程度上受到疫情影响。节假日期间如何保障好群众看病就医需求？

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，国家卫生健康委要求医疗机构做好节假日期间医疗服务安排和人力保障，保证急诊24小时开放，不得出现停诊和拒诊。医疗机构要在急诊、抢救室、手术室和病房设立缓冲区域。对核酸结果不明的急危重症患者，相关医务人员要在做好个人防护的基础上，给予患者及时的治疗。

此外，对于发生疫情的地区，要全力做好封控区、管控区的医疗服务保障，需要外出就医的由社区点对点接送，闭环管理。医疗机构要科学精准防控，确需采取封管控措施的医疗机构，要迅速启动应急机制，切实保障急诊、血液透析室、手术室、重症监护室、分娩室等重点科室服务的连续性，尽最大可能减少疫情防控对医疗机构正常诊疗服务的影响。