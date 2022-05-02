持续攻坚  扩大战果  一鼓作气实现社会面清零

新华社上海5月1日电 为深入贯彻习近平总书记重要指示，落实李克强总理要求，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰4月2日至5月1日带领工作组在上海调研指导疫情防控工作。上海人口多、老龄化程度深，这次疫情规模大，加上奥密克戎传播快、隐匿性强，增加了防控工作的艰巨性复杂性。连日来，工作组把推动“动态清零”作为坚定不移的目标，把统一思想认识体现在防控工作的各个方面，把统筹好疫情防控与保障城市核心功能运转贯穿始终，从全国调集238万管核酸检测力量和有关防控物资、抽调22个省份3万余名医务人员和重症专家，军队派出了5000多人医疗队，全面支持上海疫情防控工作。针对奥密克戎传播特点，结合上海实际，因地制宜、因时施策，以全员筛查为突破口，实施核酸+抗原检测模式，从社会面累计筛查出阳性感染者39.9万例，及时把传染源从社区里捞出来；以“转运”为中心，刻不容缓推动“四应四尽”，隔离控制传染源；以“管理”为重点，优化社区管控，严格重点场所、重点人员闭环管理，阻断传播链条；以“拔钉子”为抓手，对疫情较重57个街镇进行集中攻坚，加快推动社会面清零。在上海市委和市政府领导下，经过各方共同努力，上海疫情稳中向好、得到有效控制，单日新增病例从2.7万的峰值降到7189例，Rt值从2.27下降到0.67，近2/3的感染者已经治愈出院。

中共中央政治局委员、上海市委书记李强出席有关活动。

孙春兰指出，当前上海疫情防控处于不进则退的关键时期，要咬紧社会面清零目标不放松，继续推进攻坚拔点行动，坚决做到应收尽收、应隔尽隔，巩固扩大防控成果，防止疫情反弹。对连续7天无新增病例的小区，及时降级管理，加快恢复社会正常秩序。全力做好医疗救治，继续坚持“四集中”原则，中西医结合，规范化同质化治疗，加强老年患者治疗护理，最大限度提高治愈率、降低病亡率。从严从紧落实常态化防控措施，加强流动人员和重点场所管理，压实四方责任，堵住“跑冒滴漏”，消除风险隐患。严格离沪人员管理，加强区域协查，严防疫情外溢。

《 人民日报 》（ 2022年05月02日 02 版）