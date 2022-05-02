“五一”国际劳动节，记者穿行上海，采访抗疫一线坚守岗位的辛勤劳动者。

??援沪医疗队队员

零时出发奔赴上海采样

“迎来五月第一天，准时第十一次出征上海。”5月1日零时，尚玉萍在朋友圈发出这条动态，便与江苏省援沪医疗队连云港分队的525名队员一道，分乘15辆大巴，从连云港出发奔赴上海。

清晨6时30分抵沪。队员们在三林体育中心穿上防护服，又分头赶往浦东新区10个核酸检测采样点。

7时30分，潍坊三村小区，尚玉萍和7名医护人员开始娴熟操作：采样，手部消毒，再采样……

连云港医疗分队从4月3日起开始援沪采样，至今已约30天。

在潍坊三村，刚做完采样的居民冯阿婆向医疗队队员们竖起大拇指：“虽看不到脸，但能感受到你们的心……”

中午12时30分，当天采样任务完成。尚玉萍说：“看样子，今晚能准时回到连云港了。”

连云港医疗分队领队赵成介绍，队员们当天完成了16万人次核酸采样。从4月3日到5月1日，医疗队总共完成采样260万人次。

??执勤民警

热闹的外滩定会回来

11时，上海市公安局黄浦分局外滩治安派出所责任区队长钟强正骑着警用摩托车在外滩巡逻。

“过去到了‘五一’假期，这里总是人山人海。”站在南京东路路口，他回忆说，必须不断分流，总要忙到凌晨才能下班。

此刻，空荡荡的外滩，只有偶尔经过的兄弟省份援沪医疗队队员。“我们就远远看着，不去打扰。”钟强心怀感激，盼着疫情后他们再来，“感受热闹的外滩”。

3月以来，钟强和同事们奋战防疫一线，吃住在单位、巡逻在街面、支援在社区，应对各种突发任务和满足群众需求。

近几天，钟强还在做感染者和密接人员的转运告知工作，根据疾控部门要求，挨个打电话通知，“从早上8点半干到次日凌晨一两点钟，确保每个居民都上车了才放心”。

钟强习惯了穿防护服，不论高温还是雨天，“群众需要人民警察，保护好自己，就是对群众负责。共同努力，热闹的外滩定会回来！”

5月1日，上海有5.2万名民警全力以赴执勤战疫，保障城市有序运转，为市民群众排忧解难。

??航天职工

守牢岗位确保卫星安全

下午2时，中国航天科技集团上海航天技术研究院大气环境监测卫星综测主任设计师王冲，正忙着分析卫星在轨数据。

“4月中旬前，我一直在外地和同事们共同负责卫星发射任务。回到上海后，立刻住进了单位。”王冲说，上海航天技术研究院509所，承担着卫星总体设计、综合测试、在轨管理等多项使命。

疫情发生后，509所的工作一天也没停下。

4月16日，我国在太原卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将大气环境监测卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道——这是世界首颗具备二氧化碳激光探测能力的卫星，在轨应用后将实现生态环境、气象和农业等多领域定量遥感服务能力的跨越式提升。“它就像一个新生儿，需要持续关注在轨运行状态。”为此，王冲和同事们每天都从早晨工作到夜里，还要完成其他卫星的测试和试验任务。王冲说：“作为卫星‘医生’，必须确保卫星不带问题上天。”

《 人民日报 》（ 2022年05月02日 02 版）