北京：装修师傅进小区须“一登三查”

北京市住建委昨日发布通知，要求从5月1日开始，全市“散装散建”从业人员进行核酸比对登记，在今后开展作业时向社区、物业出示。今后，社区、物业单位要对进入小区进行“散装散建”作业的装修师傅是否进行了“一登三查”进行查验。

“三查”指的是查核酸阴性证明、查健康码和查行程码。装修师傅们如果五一假期一结束就复工，一定要提前算好时间去做核酸检测。北京市住建委提醒，按照目前全市疫情防控的规定，未来还想继续从事装修工作的师傅们，一定要坚持每7天做一次核酸检测，否则可能进不了小区。

“一登”的“登”指的是“散装散建”从业人员核酸比对登记簿。装修师傅可通过手机扫码填报个人信息，所填报的信息会自动进入“散装散建”从业人员核酸比对登记簿系统里，之后通过全市的大数据系统自动比对，就能了解每个装修师傅核酸检测的情况，包括有没有进行核酸检测、核酸检测结果有没有过期等情况。如果装修师傅忘记每7天做一次核酸，之前的核酸结果也已经过期了，“健康宝”就会弹窗。

据北京市住建委介绍，这个核酸比对登记簿既可保障装修师傅的个人健康，也是保障业主家人、邻居、小区和其他有需要或正在开展散装散建作业的市民健康安全的便捷举措。