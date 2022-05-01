（上海战疫录）从封控区转为管控区，她是居民心中的“网红”

中新网上海5月1日电 (李秋莹)日前，上海世茂滨江花园小区7号楼终于由封控区转为管控区，居民在群里庆祝的同时都不约而同地感谢起了世贸物业的志愿者万大红，“万姐姐，辛苦啦，红姐姐，不容易啊！大红，谢谢你。”

“管理、服务起来有些难度”，世茂滨江居民区书记贺益骏表示，世茂滨江花园小区7号楼有居民400多户、900多人，疫情防控早期不断有阳性病例出现，“是这边形势比较严峻的楼栋之一”。如何更好地服务居民？7号楼的物业管家万大红作为志愿者站了出来，“她是我们和居民之间的主对接人，配药、看病、核酸检测、发放物资都由她在中间调和。”

万大红在工作中 受访者供图

贺益骏介绍，7号楼距离居委会距离较远，“有一公里左右”。万大红把日常跑腿的活全都揽在了身上，“小区这么大，又分成南北两个区，不能让志愿者来回跑，我会骑电瓶车，我来跑”。

面对特殊人群，万大红也不忘嘘寒问暖。“有一段时间，7号楼每天下午、晚上都要转运阳性患者和密接，楼栋里一位60岁的阿姨，核酸检测呈阳性，但要转运时，她却不肯下楼。”万大红回忆，当了解到阿姨是因为自己几乎无症状，担心到方舱反而更严重，所以才不肯下楼时，她马上对阿姨解释，“(您)全程防护好再去，2次核酸阴性就能回家。到时候街道派车去接您，防护服我让人给你带过去，回来7天居家，饭我给您送。”顺利说服老人下楼。

万大红在工作中 受访者供图

每天早上6点到晚上11点，万大红都要接到上百个电话或私信问询，手机充电宝都要充电5次，她就这样和小区居民“同吃同住”了30多天，成了小区居民心中的“网红”。(完)