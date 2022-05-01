山东新增本土确诊病例5例 新增本土无症状感染者15例

中新网5月1日电 据山东卫健委微信公众号消息，2022年4月30日0时至24时，山东全省报告新增本土确诊病例5例，均在济南。新增本土无症状感染者15例，其中济南10例、烟台3例、临沂2例。无新增境外输入确诊病例。新增境外输入无症状感染者1例，在聊城，为缅甸输入。

2022年4月30日0时至24时，山东全省报告本土无症状感染者转为确诊病例1例，在德州。

2022年4月30日0时至24时，山东全省本土确诊病例出院6例，其中临沂2例、滨州2例、济南1例、德州1例。本土无症状感染者解除医学观察40例，其中滨州17例、济南10例、临沂8例、青岛2例、烟台1例、济宁1例、菏泽1例。全省无境外输入确诊病例出院。境外输入无症状感染者解除医学观察1例，在青岛。

截至2022年4月30日24时，山东全省现有本土确诊病例62例、本土无症状感染者621例。全省现有境外输入确诊病例5例、境外输入无症状感染者12例。