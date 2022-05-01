人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>健康·生活

全国72个统筹地区启动门诊慢特病相关诊疗费用跨省直接结算试点

2022年05月01日05:31 | 来源：新华社
小字号

据国家医保局最新消息，门诊费用跨省直接结算覆盖范围进一步扩大，截至2022年3月底，全国共有72个统筹地区启动高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5种门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算试点，争取在今年年底前覆盖所有统筹地区。

目前，门诊费用跨省直接结算工作正有序开展。截至2022年3月底，全国门诊费用跨省直接结算已联网定点医疗机构5.72万家，定点零售药店10.36万家，今年累计门诊费用跨省直接结算500.01万人次，涉及医疗费用12.49亿元，基金支付7.31亿元，基金支付比例为58.5%。

在住院方面，住院费用跨省直接结算已经覆盖全国所有省份、所有统筹地区、各类参保人员和主要外出人员，住院费用跨省直接结算运行稳定。截至2022年3月底，全国住院费用跨省直接结算已联网定点医疗机构5.55万家，今年累计住院费用跨省直接结算122.37万人次，涉及医疗费用281.06亿元，基金支付161.52亿元，基金支付比例为57.5%。

在跨省直接结算落实方面，门诊和住院相关政策与流程保持一致，为“就医地目录，参保地政策，就医地管理”：

就医地目录——跨省直接结算的时候，原则上执行就医当地规定的支付范围及有关规定，主要包括当地的基本医疗保险的药品目录、诊疗项目以及医疗服务设施标准等；

参保地政策——基本医疗保险基金的起付标准、支付比例、最高支付限额报销政策执行按照参保地的政策。简单来说，在跨省异地就医的时候，医保哪些能报，按照就医地的规定，但是报销比例是多少，最高能报多少，按照参保地的规定；

就医地管理——参保人跨省就医的时候要遵循就医地服务和管理规定，就医地的经办人员为异地人员提供和本地参保人相同的经办服务。

此前，国务院印发的《关于落实〈政府工作报告〉重点工作分工的意见》明确提出，2022年要持续推进完善跨省直接结算办法，并在今年6月底前出台相关政策。

下一步，国家医保局将分类推进住院、门诊费用跨省结算线上线下“跨省通办”。住院费用跨省直接结算政策将进一步完善，方便参保群众异地备案，稳步提高住院费用跨省直接结算率，力争“十四五”末达到70%以上。同时，将全力推进普通门诊费用跨省直接结算，2022年尽快实现每个县至少开通一家联网定点医疗机构的工作目标。（记者彭韵佳、沐铁城）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部