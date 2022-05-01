新华社上海4月30日电 题：上海：巩固来之不易的防控成果

新华社记者龚雯、周琳、袁全

30日，上海市通报显示，29日新增的感染者均在闭环隔离管控中发现。随着感染者出院数大于入院数的正向循环持续显现、封控区逐步减少、防范区日益增加，多种积极信号透露当前上海疫情形势总体稳中向好。但与此同时，超57万例感染人数、超300名死亡病例等也时刻敲响警钟，当前防控各项工作力度只能加强不能放松。

根据通报，29日，上海新增1249例新冠肺炎本土确诊病例和8932例本土无症状感染者。1249例本土确诊病例中，264例在闭环隔离管控中发现，985例为无症状感染者转归确诊病例。8932例本土无症状感染者均在闭环隔离管控中发现。

为何要坚决果断行动推动各项防控措施？复旦大学公共卫生学院党委书记罗力表示，对于2500万人口的上海，面对隐蔽性强、传播快的病毒，只有把防控措施落细、落小、落实，才有可能比病毒跑得快。

大学老师田玉晶，目前是上海市松江区亭汇花苑一名楼道党小组组长，在她看来，防疫离不开人人参与。为协助居委会、物业做好楼道环境消杀工作，她与志愿团队一同通过线上授课消杀知识、设置一楼公共消杀物品区域等，消除居民对楼道环境安全的顾虑，也鼓励更多居民加入。

依据阶段性筛查结果，4月29日上海“三区”划定结果，与4月28日相比较，全市共划分封控区15895个，涉及人口数444万人，减少人数83万人；管控区21230个，涉及人口数539万人，减少人数54万人；防范区49651个，涉及人口数1378万人，增加人数140万人。

上海市卫生健康委副主任赵丹丹表示，目前，上海疫情防控形势依然严峻复杂，仍要强化社会面管控。大家还是要绷紧疫情防控这根弦，一起巩固来之不易的疫情防控成果。

坚持人民至上、生命至上，坚持“动态清零”。当出院出舱人数不断增多的同时，在新冠定点医院ICU病房里，一场场全力降低病亡率的硬仗仍在进行。

截至4月29日24时，在上海定点医疗机构接受治疗的新冠重型患者356例、危重型57例。29日，上海新增本土死亡病例47例，平均年龄82.4岁。

上海市公共卫生临床中心主任范小红表示，相比无症状感染者与医护的比例大约是5比1，一个危重症患者则需要十几个医护。“疾病越严重，各项指标就越有可能在短时间内出现急剧变化，对每一个特殊的病例，都要定向施治，因人施策。”

上海交通大学医学院附属仁济医院重症医学科主任皋源表示，一旦疫情管控放松，结局就是病毒广泛地传播，大量重症出现，反过来挤兑医疗系统。加快“动态清零”，对于有基础性疾病的老年患者是最大的保护。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)