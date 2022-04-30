上海企业研发的新冠mRNA疫苗获批临床试验

4月29日，斯微（上海）生物科技股份有限公司自主研发的新冠病毒mRNA疫苗获得国家药监局批准，将开展临床试验。此次获批开展临床试验的是斯微生物研发的迭代疫苗。 该疫苗在研发设计中包含了德尔塔、奥密克戎等多种新冠病毒变异株均有的D614G突变，对当前新冠病毒流行株具有保护效力。

斯微生物是我国率先开展mRNA药物研发和mRNA肿瘤精准疫苗人体临床试验的创新型企业之一，其研发管理团队汇聚了一批具有突出学术成果的科学家，拥有LPP纳米递送系统的全球独家权益，自主开发的抗原分析、预测、序列优化平台，年产数亿剂mRNA疫苗的大规模生产关键技术和设备的核心专利，关键物料完全实现国产替代。

据斯微生物创始人、董事长李航文介绍，当下，斯微生物在老挝开展的二期临床试验已经完成全部入组，现有试验数据初步验证产品具有良好的安全性。目前，斯微生物在上海周浦和奉贤均建立了现代化生产工厂，可实现大规模量化生产。预计两个工厂年产量可达4亿剂。斯微生物会根据市场需求不断调整产能。