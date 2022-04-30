上海市企业服务云助力中小企业复工复产

上海近期有哪些为中小企业纾困和支持的举措？4月30日上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市经济信息化委总工程师张宏韬介绍了上海市企业服务云推出对中小企业的服务保障措施落地情况。

张宏韬说，本轮疫情对上海中小企业产生了较大影响。前期，上海发布了“抗疫情、助企业、促发展”的21条政策措施，实施减税降费、房租减免、财政补贴、金融支持、援企稳岗等纾困政策，上海17个市级部门和各个区也相继出台了配套举措和惠企政策。

在抗疫期间，有很多中小企业坚持奋战在保供应、保运转的第一线，也有更多的中小企业居家办公，包括面向中小企业的服务机构、社会组织等，大家守望相助、共渡难关。“上海市企业服务云”平台上开设了“守沪战疫”专栏，努力帮助中小企业应对疫情影响，近期主要做了三方面工作：

一是加强政策解读和线上服务，企业服务云及时汇总和梳理各级政府相关惠企政策，发布了2022版《上海市惠企政策清单》和《上海市涉企公共服务清单》，并举办“战疫暖企政策宣贯专场”直播活动。 同时联合上海市企业发展专家志愿服务总队，与有关政府部门和社会机构加强联动，推出疫情期间用工、融资、合同纠纷等公益直播、录播讲座，邀请财税、法律、管理等领域专家为中小企业提供免费公益服务，已经有400多位志愿专家、170余家园区工作站参与志愿服务。

二是提供融资对接，针对中小企业面临的资金困难，我们也联合多家金融机构，推出金融纾困产品。比如，农业银行上海分行推出“金融服务18条”，工商银行上海分行推出“金融支持17条”，加强中小企业抗疫金融服务。很多商业银行还面向“专精特新”等中小企业推出“引航贷”“小巨人贷”等金融产品，为中小企业在疫情之中走出困境提供一定的金融支持。

三是帮助对接企业需求，在防疫物资方面，联合15家防疫物资供应商发布了《上海市企业服务云防疫物资供给清单》，为中小企业提供140多种防疫物资产品。在数字化方面，开通“益企学”频道，会同互联网和信息服务业的头部企业，通过直播、在线课程等方式，推出数字化转型系列“企业微课”等线上节目，帮助中小企业以数字化方式做好疫情应对。

张宏韬说，下一步，我们将持续发挥市企业服务云功能，依托“上海企业服务”微信公众号搭建复工复产小程序“益企服”，通过政策查询、防疫指导、诉求协调、供需对接等功能，更加精准有效服务各类中小企业抗击疫情、恢复发展。