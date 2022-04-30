上海将出台商贸企业复工复市方案

4月30日上午举行的上海市疫情防控工作第169场新闻发布会上，上海市商务委副主任周岚介绍了上海目前商业网点节点和保供应恢复情况。

截至4月29日，上海主要保供电商平台大仓已恢复运营56个，开仓率80%；电商平台前置仓已恢复营业862个，开仓率73.3%。全市超市卖场营业门店总数1164家，营业门店比率72.4%。各主要业态保供人员在岗61402人。

上海主要电商平台日单量达到341.3万单，达到正常水平的 54.1%；本市12个重点连锁超市卖场保供套餐日均订单超过66万份；40家重点团餐企业日均配送75万份盒饭。

周岚表示，下一步，将出台本市商贸领域企业复工复市工作方案和疫情防控指南，建立市、区商贸领域企业复工复市“白名单”，启用“复工复市人员返岗电子通行证”。在严格落实疫情防控措施的基础上，逐步推行“线上集订集送”和“线下到店消费”服务模式，尽快恢复商业体系活力。