吉林省疫情防控积极向好态势正在拓展延伸

28日是长春市逐步解除社会管控的第一天，生产生活秩序恢复得如何？记者在4月29日吉林省召开的疫情防控工作新闻发布会上获悉，4月28日，长春市主城区、开发区恢复线下营业的零售企业共计5358户，恢复营业的商超4524户、理发店585户、餐饮（非堂食）249户。

发布会还通告了吉林省内其他市州及行业所取得的疫情防控成果。4月28日，吉林省吉林市3个区域由中风险地区调整为低风险地区。至此，吉林市全域均为低风险地区。4月28日凌晨3时起，按照规范有序、逐步放开的原则，吉林省白城市主城区逐步解除静态管理，有序恢复正常生产生活秩序。同日，吉林省教育厅发布通告，吉林省高三年级（含中职学校毕业年级）5月5日复学复课。

截至4月28日，吉林省粮食作物已完成播种1416.99万亩，其中，玉米1360.94万亩、薯类46.68万亩、大豆0.51万亩，小麦等其他粮食作物8.87万亩。整体播种进度同比快3.82个百分点，其中玉米同比快5.19个百分点、薯类同比快14.24个百分点。

为减少疫情带来的不利影响，3月以来，吉林省商务厅积极开展网络对接、视频洽谈、云端签约活动，借助吉林省网上项目对接会平台，面向全球发布1862个招商引资合作项目。截至目前，全省网上洽谈对接项目233个，成功签约26个，合同引资额206.9亿元；春季集中开工招商引资项目360个、投资额3198.3亿元；2021年全省重大招商引资活动签约项目已开工119个，比亚迪新能源动力电池、年产1.2万吨碳纤维及1万吨拉挤板、中车松原新能源产业基地等一批产业链及上下游配套项目陆续开工建设。

吉林省委宣传部副部长、省政府新闻办公室主任李壮表示，当前，吉林省疫情防控形势积极向好的态势正在拓展延伸，复工复产、复商复市、复学复课正稳步有序推进。下一步，吉林省将继续坚持“动态清零”总方针不犹豫、不动摇，毫不放松抓好常态化疫情防控措施，奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。