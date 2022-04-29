国家卫健委：要求各地设立“黄码”医院 疫情期间保障急危重症患者救治 

人民网北京4月29日电 （记者张文婷）今日，国新办就坚持“动态清零”，做好疫情防控工作这一主题举行发布会。针对一些疫情封控的地区出现的就医难问题，国家卫生健康委副主任李斌做出了详细解答。

李斌表示，统筹好疫情防控和正常医疗服务，保障人民群众服务的需求，对于维护人民群众的健康至关重要。当前，全国新冠肺炎疫情呈现多点散发和局部规模性疫情交织的态势，防控形势依然严峻，一些地区因受疫情的影响，一些区域进行了封控和管控，群众的就医也受到了影响。

针对上述问题，国家卫生健康委提出了明确的要求，作出了全面部署，也对各地进行了具体和细致的工作指导。各地也采取了切实有效的措施，千方百计保障群众就医需求。解决这个问题，主要抓住了四个方面的关键环节：

第一，保障急危重症患者的救治。国家卫生健康委部署，要求各地设立“黄码”医院，开通“云门诊”，对于危急重症患者，在核酸检测结果不明的情况下，要及时启动和规范使用急诊、抢救室、手术室、病房设立的缓冲区域，医务人员严格落实首诊负责制和急危重症抢救的制度，做好个人防护，及时有效地进行救治，不以任何理由推诿拒绝、延误治疗。

第二，要满足特殊群体的就医需求。对封控区内血液透析的患者、放化疗等肿瘤患者，以及孕产妇和新生儿等特殊群体，地方疫情防控部门要做好调查和统计，要建立台账，做到“底数清、情况明”，切实落实好连续的医疗服务保障。对长期服药的慢性病患者，可通过开具长处方等方式，由基层医疗卫生机构做好服务，满足医疗服务的需求。

第三，完善发生疫情地区的医疗保障。疫情防控期间，提高统筹的层级，加强部门联动，科学设置120等急救电话和便民服务的渠道，确保群众在紧急情况下能够“打得通、联系上、找到人、看上病”。封控区和管控区要不断完善应急状态下的医疗服务管理的运行机制，安排专家团队对有需要的人员提供咨询和评估，需要外出就医的，要点对点接送，闭环管理，让看病需求的居民能够出得了小区的门，进得去医院的门。

第四，统筹医疗机构内部的疫情防控和医疗服务工作。进一步强化医疗机构内的疫情监测预警，完善突发疫情处置的流程，一旦发现确诊病例，立即启动应急预案。在及时有效做好应急处置工作的同时，要报告当地疾病防控指挥部门，统筹做好医院的疫情防控和社会的疫情防控。

李斌强调，对于发现病例的医疗机构，不能因疫情的处置一关了之、一封了之，在采取封管控措施后，迅速启动应急机制，全力保障急诊、透析室、手术室、重症监护室、分娩室等重点科室医疗服务的连续性，确保急危重症患者得到及时救治，尽最大可能减少疫情防控对医疗机构正常医疗服务的影响。