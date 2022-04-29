我国为何调整疫情防控策略 国家卫健委最新回应

人民网北京4月29日电 （记者张文婷）今日，国新办就坚持“动态清零”，做好疫情防控工作这一主题举行发布会。目前我国疫情防控已经进入第四阶段，即全方位综合防控“科学精准、动态清零”。谈及为何要进行调整，国家卫生健康委副主任李斌在会上给出了回答。

李斌解释，回顾两年多来的抗疫历程，我国的防控举措、诊疗方案不断根据疫情形势变化来进行优化和调整，抗击疫情的中国答卷上“以人民为中心”的发展理念始终贯穿始终。

新冠肺炎疫情的防控，从我国来看，现在分成了四个阶段：第一阶段，突发疫情应急围堵阶段。用了三个月左右的时间取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，成功阻断了疫情本土的传播。第二阶段，常态化防控的探索阶段。以核酸检测为中心来扩大预防，用2-3个潜伏期来控制住疫情。第三阶段，全链条精准防控、动态清零阶段。立足抓早抓小抓基础，充分利用疫情发生后黄金24小时，力争在一个潜伏期左右控制住疫情。当前，我国已经进入到了全方位综合防控“科学精准、动态清零”的第四个阶段。

他表示，针对奥密克戎变异株传染性强、传播速度快、无症状感染者比例高、隐匿性传播强等特点，总结各地防控经验、不断完善防控的各项措施。在防控措施上，明确主攻方向，分清防控措施的优先次序，以“空间换时间”，把社区防控摆在了重要位置。第一时间把风险人群控制在管控范围内，阳性感染者应治尽治，密切接触者应隔尽隔，尽可能对次密接进行集中隔离，力争最短时间阻断疫情传播的链条。推进抗原+核酸筛查，以最快的速度发现感染者。公安、工信、公卫“三公（工）”协同开展流调，准确判定风险人群范围，精准采取防控措施。

在疫情处置的组织管理上，更加协同高效，以快制快，以集中统筹为原则，确保核酸检测、流调、隔离转运、社区管控等各环节协调联动，最大程度压缩初筛阳性到完成转运的时间，以疫情高发地区为重点，集中优势力量，组织实施好重点区域的攻坚，迅速遏制疫情传播势头。

李斌强调，无论疫情形势如何变化，都会坚持人民至上、生命至上的理念，慎终如始抓好疫情的防控。