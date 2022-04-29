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山东新增本土确诊病例7例 新增本土无症状感染者38例

2022年04月29日09:06 来源：中国新闻网

　　中新网4月29日电 据山东卫健委微信公众号消息，2022年4月28日0时至24时，全省报告新增本土确诊病例6例，均在济南。新增本土无症状感染者38例，其中济南25例、烟台5例、临沂3例、德州3例、聊城1例、滨州1例。无新增境外输入确诊病例。新增境外输入无症状感染者1例，在青岛，为日本输入。

　　2022年4月28日0时至24时，全省报告本土无症状感染者转为确诊病例1例，在济南。

　　2022年4月28日0时至24时，全省本土确诊病例出院4例，其中滨州2例、济南1例、枣庄1例。本土无症状感染者解除医学观察42例，其中济南17例、滨州13例、青岛4例、枣庄2例、威海2例、临沂2例、日照1例、菏泽1例。全省无境外输入确诊病例出院。无境外输入无症状感染者解除医学观察。

　　截至2022年4月28日24时，全省现有本土确诊病例62例、本土无症状感染者649例。全省现有境外输入确诊病例5例、境外输入无症状感染者11例。

(责编：乔业琼、杨迪)


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