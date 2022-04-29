上海新增本土确诊病例5487例和本土无症状感染者9545例

中新网4月29日电 据上海卫健委微信公众号消息，2022年4月28日0—24时，上海市新增本土新冠肺炎确诊病例5487和无症状感染者9545例，其中5062例确诊病例为既往无症状感染者转归，418例确诊病例和9444例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例2例和无症状感染者2例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年4月28日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例5487例，含5062例由既往无症状感染者转为确诊病例。新增治愈出院2480例。

病例1—病例95，居住于浦东新区，

病例96—病例121，居住于黄浦区，

病例122—病例164，居住于徐汇区，

病例165—病例180，居住于长宁区，

病例181—病例212，居住于静安区，

病例213—病例230，居住于普陀区，

病例231—病例297，居住于虹口区，

病例298—病例310，居住于杨浦区，

病例311—病例331，居住于闵行区，

病例332—病例347，居住于宝山区，

病例348—病例389，居住于嘉定区，

病例390，居住于金山区，

病例391—病例410，居住于松江区，

病例411—病例415，居住于青浦区，

病例416，居住于奉贤区，

病例417、病例418，居住于崇明区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例419—病例423，居住于浦东新区，

病例424，居住于静安区，

病例425，居住于松江区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例426—病例1781，居住于浦东新区，

病例1782—病例3125，居住于黄浦区，

病例3126—病例3609，居住于徐汇区，

病例3610—病例3856，居住于长宁区，

病例3857—病例4172，居住于静安区，

病例4173—病例4250，居住于普陀区，

病例4251—病例4652，居住于虹口区，

病例4653—病例4714，居住于杨浦区，

病例4715—病例4763，居住于闵行区，

病例4764—病例5024，居住于宝山区，

病例5025—病例5114，居住于嘉定区，

病例5115—病例5121，居住于金山区，

病例5122—病例5352，居住于松江区，

病例5353—病例5484，居住于青浦区，

病例5485、病例5486，居住于奉贤区，

病例5487，居住于崇明区，

为此前报告的本土无症状感染者。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

2022年4月28日0—24时，新增本土死亡52例。平均年龄84.02岁，最小年龄58岁，最大年龄99岁。52位患者伴有多脏器严重的基础疾病，包括晚期恶性肿瘤(食道癌，胰腺癌、脑膜瘤、黑色素瘤)、冠心病、心功能不全IV级、心律失常、高血压3级(极高危)、神经系统疾病(脑出血术后、脑梗后遗症、帕金森病、阿尔兹海默症)、糖尿病及尿毒症等。患者入院后，原发疾病加重，经抢救无效死亡。死亡的直接原因均为基础疾病。

本土无症状感染者情况

2022年4月28日0—24时，新增本土无症状感染者9545例。

无症状感染者1—无症状感染者1950，居住于浦东新区，

无症状感染者1951—无症状感染者3236，居住于黄浦区，

无症状感染者3237—无症状感染者4289，居住于徐汇区，

无症状感染者4290—无症状感染者4673，居住于长宁区，

无症状感染者4674—无症状感染者5681，居住于静安区，

无症状感染者5682—无症状感染者5819，居住于普陀区，

无症状感染者5820—无症状感染者6724，居住于虹口区，

无症状感染者6725—无症状感染者7457，居住于杨浦区，

无症状感染者7458—无症状感染者7808，居住于闵行区，

无症状感染者7809—无症状感染者8753，居住于宝山区，

无症状感染者8754—无症状感染者9109，居住于嘉定区，

无症状感染者9110—无症状感染者9129，居住于金山区，

无症状感染者9130—无症状感染者9274，居住于松江区，

无症状感染者9275—无症状感染者9406，居住于青浦区，

无症状感染者9407—无症状感染者9409，居住于奉贤区，

无症状感染者9410—无症状感染者9444，居住于崇明区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

无症状感染者9445—无症状感染者9510，居住于浦东新区，

无症状感染者9511—无症状感染者9517，居住于静安区，

无症状感染者9518，居住于普陀区，

无症状感染者9519，居住于闵行区，

无症状感染者9520—无症状感染者9540，居住于宝山区，

无症状感染者9541—无症状感染者9545，居住于松江区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年4月28日0—24时，新增境外输入性新冠肺炎确诊病例2例。

病例1为中国籍，在加拿大留学，自加拿大出发，于2022年4月23日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为法国籍，在法国探亲，自法国出发，于2022年4月26日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

2例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，同航班密切接触者此前均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年4月28日0—24时，新增境外输入性无症状感染者2例。

无症状感染者1为中国籍，在英国留学，自英国出发，经德国转机，于2022年4月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在贝宁工作，自贝宁出发，经法国转机，于2022年4月12日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

2例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者16人，均已落实集中隔离观察。

2022年4月28日0—24时，解除医学观察无症状感染者14995例，其中本土无症状感染者14994例，境外输入性无症状感染者1例。

2022年2月26日0时至2022年4月28日24时，累计本土确诊51327例，治愈出院26411例，在院治疗24579例(其中重型318例，危重型52例)，死亡337例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年4月28日24时，累计境外输入性确诊病例4581例，出院4573例，在院治疗8例。现有待排查的疑似病例0例。