强化人员安全有序流动（国务院联防联控机制发布会）

本报北京4月28日电 （记者杨彦帆）“我国近期还将持续面临较大的外防输入压力，发生本土疫情的风险仍然较高。”在28日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委疾控局副局长吴良有表示，“五一”假期期间，国务院联防联控机制将继续指导各地从严从紧落实疫情防控措施，强化人员安全有序流动，减少人员聚集，加强应检尽检和监测预警，防范因假期人员流动加大和聚集性活动增加造成疫情传播和扩散的风险。

吴良有介绍，4月以来，31个省区市和新疆生产建设兵团累计报告本土感染者553251例。总体来看，近期全国疫情主要有以下几个特点：一是继续呈现点多面广态势。4月共有261个地市报告本土疫情，报告本土疫情的地市数较3月份略有减少，但仍处于高位。二是规模化与散在聚集性疫情并存。上海市和吉林省两地报告感染者数占全国总数的95%以上。三是继续呈现多点多源多链的复杂局面。多个省份的疫情传播链条多，既有外省溢入疫情，也有本地源头不清的疫情，增加了防控的复杂性和艰巨性。

“吉林省疫情呈持续下降态势；上海市疫情整体呈现明显下降趋势，社会面疫情风险正逐步降低，但防控形势依然严峻。”吴良有说。

交通运输部应急办副主任周旻说，预计假期全国客运量1亿人次，日均2000万人次，较2021年同期下降62%左右。预计假期客流高峰将集中在首日，客流出行以“就地、就近出游”为主。交通运输部将落实落细疫情防控措施，着力优化旅客运输服务，全力保障旅客出行安全。

铁路方面，国铁集团客运部副主任朱文忠说，受疫情影响，预测客流总体处于低位运行，全国铁路预计发送旅客3200万人，日均发送旅客400万人。低风险地区的中短途探亲、旅游客流预计较平时略有回升。国铁集团将密切关注各地疫情防控政策调整和客流变化情况，依托大数据开展预测分析，动态优化列车开行，实施“一日一图”，精准满足旅客出行需求。

文化和旅游部市场管理司副司长李晓勇表示，文化和旅游部坚持常态化精准防控和应急处置相结合，统筹做好文化和旅游行业疫情防控和假日市场工作。各地将在落实好疫情防控要求的前提下，加大优秀文化产品和优质旅游产品供给。用好信息技术，促进线上线下融合，提供更多线上演播、云展览等非接触、少聚集的产品与服务。广大游客应密切关注国内疫情动态和中高风险地区变化情况，不要前往中高风险地区旅游。出游期间要自觉遵守戴口罩、测体温、查验健康码等疫情防控规定，与其他游客保持间距。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红表示，医疗机构要严格落实假期值班要求和领导的带班制度，做好节假日期间的医疗服务安排和人力保障，特别是要保证急诊24小时开放，不得出现停诊和拒诊的问题。要严格落实首诊负责制和急危重症的抢救制度，不能以任何理由推诿、拒绝和延误诊疗，要确保需要紧急救治和常规接续治疗的患者都能够得到及时的医疗服务。

“目前，新冠疫苗接种总体进展顺利，加强免疫工作正在有序开展，针对60岁以上老年人接种速度也在明显提升。”吴良有介绍，60岁以上老年人接种覆盖人数达2亿2691.6万人，完成全程接种2亿1503.7万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的85.94%、81.44%。加强免疫接种已完成1亿5992万人。

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 02 版）