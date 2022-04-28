国家卫健委：4月以来累计报告本土感染者超55万例

人民网北京4月28日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，当前，我国现有本土确诊病例和正在医学观察的无症状感染者近10天来持续波动下降，一些地区陆续实现社会面清零，恢复正常生产生活秩序。

“要始终坚持‘动态清零’总方针不犹豫、不动摇，杜绝麻痹大意，严防‘跑冒滴漏’，管住重点地区、重点人群，切断疫情传播链条。”米锋表示，要聚焦重点流程环节，科学精细组织实施，防止政策执行极端化、机械化，防止层层加码。

4月以来，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告本土感染者55万3251例，波及除西藏外的所有省份。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，总体来看，近期全国疫情主要有以下几个特点：一是继续呈现点多面广态势。4月全国共有31个省份261个地市报告本土疫情，报告本土疫情的地市数较3月份略有减少，但仍处于高位。二是规模化与散在聚集性疫情并存。全国疫情仍主要以上海市和吉林省两地的规模化疫情为主，两地报告感染者数占全国总数的95%以上。除西藏未报告病例，重庆、宁夏等少数省份仅报告个别散发病例外，其余省份均存在本土聚集性疫情。三是继续呈现多点多源多链的复杂局面。多个省份的疫情传播链条多，既有外省溢入疫情，也有本地源头不清的传播疫情，增加了疫情防控的复杂性和艰巨性。

目前，河北、江苏、浙江、辽宁、安徽、江西、北京等省份疫情处置积极有效。吉林省疫情呈持续下降态势，吉林市疫情已进入隔离点阳性清零阶段，长春市疫情进入封控管控区清零阶段。上海市疫情整体呈现明显下降趋势，社会面疫情风险正逐步降低，但防控形势依然严峻，防反弹防外溢任务十分艰巨。

“五一”小长假即将来临，吴良有表示，我国近期还将持续面临较大的外防输入压力，发生本土疫情的风险仍然较高。假日期间，国务院联防联控机制将继续指导各地从严从紧落实疫情防控措施，强化人员安全有序流动，减少人员聚集，加强应检尽检和监测预警，防范因假期人员流动加大和聚集性活动增加造成疫情传播和扩散的风险。

截至4月27日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗33亿3855.5万剂次，完成全程接种的人数为12亿4941.3万人。