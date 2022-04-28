守“沪”日志：争取疫情防控主动权 上海布设常态化核酸采样点

中新社上海4月27日电 (李秋莹 陈聪瑶)27日早8点30分，虹口区白玉兰广场附近的一处便民核酸采样点已经运营，工作人员介绍，这里目前免费，来人扫描核酸码或绿码即可检测。

“我现在每天都来，这里出结果比较快，”外卖骑手邓先生已经是“老顾客”。他介绍说，自己作为外卖骑手，每天都需要上传核酸证明，以便通过电子工作证的审核，“前几日微信群里了解到这边是专门的(便民点)，我们就都过来做了。”

记者在现场看到，工作人员统一身着“大白”为大家服务，包括2名医护人员、3名安保和几位登记人员。采样点的工作站类似于书报亭的设计，虽然“个头”不大，但内部可以容纳两名医生取样，且各类功能齐备。在进行取样工作时，医生通过外壁的防护手套实现“无接触式核酸检测”，防止了医护人员与检测人员之间发生交叉感染。

据介绍，上海正以总攻姿态拔点攻坚，加快实现社会面清零目标，早日恢复正常生产生活秩序。加快布设常态化核酸采样点、提升核酸采样检测能力，对于争取当前疫情防控主动权、有序恢复正常生产生活秩序十分重要。

上海26日公布了首批534个便民核酸检测点。官方要求，依托社区、园区各类公共服务设施，增设核酸采样点位，科学设置采样时间，让市民能够就近就便进行核酸采样。

为合理规划核酸采样点的布局，上海将根据区域人口密度、功能定位等，主要以“固定采样点+便民采样点+流动采样点”相结合的方式，统筹常态化采样点设置。

固定采样点以上海全市现有约200个医疗机构为主；便民采样点主要是借鉴“书报亭”等形式设置；流动采样点主要是借鉴“早餐车”的形式，包括设置采样方舱、移动采样车等形式提高机动性、流动性，为临时新增采样需求提供快速响应服务。

浦东新区金杨街道在一处购物广场内设置了便民核酸采样点，工作人员介绍，“我们这个站点4月9日起开放，每天的服务时间是下午的1:30~5:00，目前主要面向城市运行保障的人员，例如快递小哥、环卫工人等等。”市民王先生在附近开了一家包子铺，为了能够随时开始营业，他每天都会在这里做核酸检测，“我已经来过这边4、5次了，结果出的也蛮快。”

在27日举行的新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹表示，启动清零攻坚行动以来，疫情防控效果日益显现，但当前疫情防控形势依然十分严峻，正处于较劲爬坡的关键时刻。在27日至30日，上海将采用“核酸+抗原”组合方式，分区开展筛查工作，并根据检测结果，动态调整“封控、管控和防范”三区范围。

通过紧急扩容设备、招募和培训检测人员，加上各地援沪医疗队设备和检测人员的大力支持，上海的核酸检测能力已从3月初每天100万管，迅速提升到目前的每天580万管。若以5人混采计，理论上可满足每天2900万人次的核酸检测需求。赵丹丹介绍，近5天来，上海每天配置了近2万个采样点、投入了10余万人次的采样队伍。社区组织越来越有序，“采、送、检、报、核”五个环节的衔接也越来越顺畅。(完)