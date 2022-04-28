长春二十八日零时起逐步解除社会管控

本报长春4月27日电（记者任爽）吉林省27日召开疫情防控工作新闻发布会。会上宣布，经认真分析研判，长春市从4月28日0时起，逐步解除全市社会管控，有序恢复正常的生产生活秩序。

吉林省委宣传部常务副部长张宝宗在会上表示，长春市将首先放开防范区，主城区防范区的居民实行一天一户一人出行，非必要不出主城区；县域防范区的居民允许在本县域范围内活动，非必要不出所在的县（市）区。封控区、管控区现行管理政策暂时不变，解除封控、管控后，居民须完成7天自我健康监测，其间不能乘坐公共交通工具、非必要不离小区。

同时，长春市将有序恢复市内交通及与省内各市（州）的城际交通，长春市内轨道交通暂不运营，恢复运营175条重点公交线路，乘客扫码乘车，先期放开1000台出租车，实施预约制；在严格落实防疫管控措施的前提下，防范区内小超市、理发店、母婴用品店等与群众生活密切相关的服务行业恢复营业；复商复市企业采取限流限距、预约服务等方式，控制人员聚集；餐饮服务单位暂停堂食服务，采取线上点单、到店自取、送餐到小区等方式提供服务；医疗机构（个体诊所、门诊部除外）有序恢复正常接诊；高三年级按照省教育厅确定的时间开学复课，其他学段按照初三、高中其他年级、初中其他年级和小学、幼儿园、特殊教育学校的顺序依次开学。

居住在防范区的企业员工实行“点对点”方式闭环管理上下班，居住在封控区和管控区符合复工条件的企业员工只出不进，由企业继续实行封闭管理。

此外，长春市主城区(含九台区)居民核酸检测仍由所在社区统一组织，保持每3天一轮全员检测。为方便群众就近、便捷、安全进行核酸检测，长春市将分期分批建设1000个便民核酸采样点。

张宝宗表示，长春市逐步解除社会管控、有序恢复正常生产生活秩序是吉林省疫情防控取得的又一个重大阶段性成果，标志着吉林省疫情防控进入了统筹疫情防控和经济社会发展、持续巩固拓展疫情防控成果、奋力夺取抗击疫情全面胜利的新阶段。

吉林省疾控中心副主任姚来顺说，吉林省本轮疫情防控已经进入“扫尾阶段”，将科学、动态调整“封控区、管控区、防范区”，逐步缩小“包围圈”。全省解封放开将坚持先急后缓、先大后小、先生活后生产、先消毒后开放原则，逐步有序恢复正常生产生活秩序。