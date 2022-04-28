就医“三辆车”，保供“满天星”

能买到平价菜，能及时配到药、看好病，是疫情期间上海市民的朴素愿望。如何把这两桩民生保障工作做实做细做到位，让市民安心又暖心？

记者在调研采访中发现，封控管理期间，上海各区都在想方设法解决居民配药难和物资保供问题。其中，奉贤区推出“配药专班”和“三辆车”举措，强化调度、做细服务，迅速响应市民需求；通过搭建家门口的“满天星便民超市”和“15分钟核酸采样圈”，疏通堵点、打通断点，牢牢兜住民生底线。

配药小分队，快速响应居民需求

在奉贤区金海街道办事处见到王群英时，她正在梳理第二天居民的就医和配药需求。从4月1日开始，身为街道城运中心主任的她，就多了一个身份——疫情期间金海街道医疗保障专班负责人。

“我们简称为‘吃药专班’。街道有八大专班，‘吃饭专班’和‘吃药专班’是最先搭建起来的，这是居民最急迫的事。”金海街道党工委书记张华告诉记者，从3月31日晚开始，街道工作班子就全部住进了办公室，随时响应居民诉求。

王群英负责的“吃药专班”里有6名年轻姑娘，她们组成了配药小分队。白天收集居民需求，晚上9点前进行信息汇总和任务统筹。第二天一早，小分队两人一组，兵分三路配药。一组去区级医院，一组到社区卫生服务中心，一组去专科医院，特殊药品还需跨区代配，确保把市民急需的药配齐。

“一开始大家压力很大，但很快梳理好了流程，分配订单、分组配药、药品梳理，环环相扣，现在小分队每个人一天能配五六十种药。”王群英说，给7岁的宝宝找到了儿童医院配不到的癫痫药，为肿瘤患者及时续上药，每一次的使命达成，让大家感觉再苦再累也无比满足。

与此同时，上海各医疗机构也在尽力满足群众求医问药需求。

4月22日，复旦大学附属儿科医院开设“社区代配药一站式服务专窗”。一名志愿者为社区内多名儿童配药，虽是分属不同专科疾病的用药需求，但均可在同一诊室得到满足。为了及时解答市民医疗咨询，上海交通大学医学院附属瑞金医院增加电话运能，同时开放16路电话，每天60人次、24小时在线接听市民电话，最高峰日接听超4000通电话。

党员干部下沉一线组建突击队，青联委员化身“配药侠”，支援社区配药。同时，上海正在按“应开尽开”要求快速推进零售药店恢复经营并向社会公布名单，努力释放药店社区药品供应服务功能。

“三辆车”，畅通就医“绿色通道”

代配药的问题理顺了，王群英还是放心不下。“晚上就拿着手机睡觉，头枕在手上，心一直悬着，担心居民有急事。”王群英说，深夜2点、凌晨4点，都接到过求助电话。

好在街道医疗保障专班背后，有奉贤区的“三辆车”专班作为依托，以响应市民紧急就医和配药需求。

王群英手里拿着一张表格，是当天整理的当日接送就医表。里面有居民住址、电话、前往的医院、约定的时间，以及车辆和司机信息。

“三辆车”的第一辆，是针对血透、放化疗、产检等群体和急重症患者跨区就医配药需求的跨区“直通车”。在专班的保障下，第二辆车——区内的“送药车”得以顺畅流动。而第三辆车，则是为行动不便的就医困难群众安排送医上门时用的车。

截至4月24日的数据显示，近期上海市级医院的门急诊业务量有较大增加。相比4月初，36家市级医院的门诊量增长103%，急诊量增长65%。针对孕产妇、放化疗患者等特殊群体，不少医院也探索推出了个性化的健康管理措施。

奉贤的“三辆车”打破条块分隔，调集各方资源力量，全力解决居民的急难愁盼问题。在松江区，相关部门也推出了“生命巴士”，打通疫情期间的生命通道。

在上海中医药大学附属岳阳医院，罹患急性广泛前壁心肌梗死的75岁罗先生、突发急性脑血管病的69岁施先生成功获救。在复旦大学附属妇产科医院，妊娠合并宫颈癌患者佳妮(化名)顺利诞下一名健康的女婴，并接受了宫颈癌手术治疗。“病人以性命相托，我们必奋力一搏。”医生们如是说。

家门口的“满天星”，守护日常烟火

牛奶、鸡蛋、绿叶菜……在奉贤区青村镇青韵社区，首创的“满天星超市流动车”已运行多日，保障居民日常生活所需。

疫情之下，生活保供变得格外重要。居民足不出户、物流受阻，对此，奉贤区迅速推出“满天星便利超市”计划，在各居住小区设立便民点，以“居民下单、商超配单、志愿者送单”的形式运营，最短时间内打通末端配送环节、打通物资保供“最后一百米”。

实事实办，实事快办。从4月2日设立第一家“满天星便民超市”开始，截至4月26日，奉贤区已建成444家“满天星”，基本实现村居全覆盖，累计实现订单量超108.67万份，包括集采集配80.46万单，个性化需求15.10万单，困难人群帮扶13.11万人次。

“满天星”织成了一张守护市民日常生活的网。就近就便，随时随地，奉贤区还在构建百个“区—镇—村居”三级“满天星”核酸采样网络，打造“15分钟核酸采样圈”。目前，首批81个“满天星”核酸采样点已挂牌投运。

在奉贤区金海街道，记者看到，一家快捷酒店已成为外卖电商平台骑手的集中居住点，不仅方便骑手们“洗个热水澡、睡个踏实觉”，还现场提供免费核酸检测。随着“15分钟核酸采样圈”的建设推进，奉贤区从最初的8个外卖骑手定时核酸采样点，逐步增加至31个，骑手们有了更多的时间和精力用在保供配送上。

奉贤区委书记庄木弟告诉记者，无论是“三辆车”的应急保障机制，还是“满天星”便民服务体系，一切的一切，都是为了方便、快捷、安全地为群众服务。下一步，将强化数字赋能，充分用好“场所码”“数字哨兵”，筑牢疫情防线，助力精准防控，以防控“硬举措”，绘就“护佑健康，‘满天星’就在你身边”的愿景。

疫情下的上海，保供至关重要。这座城市正在动员各方力量、全力以赴做好生活物资保障工作。其中，长宁区仙霞新村街道开发团购小程序，创新“线上下单+接驳点分拣+社区配送”的生活物资保供体系，由街道营商办组建一支由居民区工作人员、志愿者、机关下沉干部组成的物资配送保供组。4月22日，普陀区万里街道内8家便民服务店复工，并有了统一的新称号——万家灯火便民服务店。街道对店铺提交的申请材料、供货渠道以及是否符合疫情防控要求等进行严格审核，确保商品质量有保障、价格公道。

疫情是一场“大考”，人民至上，生命至上，始终是最高准则。政府有形的手、市场无形的手，正更好地携手并进，守护着万家烟火。（本报记者 颜维琦 任鹏）