上海进一步加强疫情期间特殊困难群体保障

本报上海4月27日电（记者孟歆迪）疫情防控期间，老年人，尤其是高龄老人、独居老人、患病老人和残障人士面临比普通人更多的困难，比如生活物资缺少、子女无法照护、求医问药不便等。在4月27日的上海市疫情防控工作新闻发布会上，记者了解到，上海相关部门和各区、各街镇、各居村一直在采取措施，尽力解决。上海市民政局副局长沈敏表示：“我们也深知，工作中还有不到位的地方，有些特殊困难群体的诉求没有及时发现，回应也不够及时。为此，近期民政、卫生健康、商务、残联等部门一起研究，形成了工作指引，进一步加强疫情期间针对特殊困难群体的关爱保障。”

完善主动发现的机制。沈敏介绍，首先要求充分依托原有工作机制，比如，民政系统的社区养老顾问、“老伙伴计划”机制，各区的“为老服务一键通”平台，还有残联的工作系统等，全面摸清这部分人的需求，包括高龄独居老人、养老服务补贴对象，和疫情期间因家人被隔离收治而无人照料、因子女亲属居住地被封控导致实际临时独居的特殊困难老年人以及特殊困难残障人士等群体的实际需求。同时，特别提出必须通过建立实时发现机制，动态掌握特殊困难群体的需求，并公布了各区养老服务热线电话，安排专人24小时值守接听。积极推动在居民区层面，建立一支专门为本居民区特殊困难群体服务的志愿者小分队，及时收集本小区内特殊困难群体的生活需求并给予帮助。希望各区民政局、区残联通过上述机制，建立一个疫情期间的“特殊困难群体需求名单库”，及时发现、及时回应。

完善资源调配的机制。要求以街镇为枢纽，通过“工作专班”建立资源统筹调配平台（街镇有困难的，提级到区级层面统筹），在摸清特殊困难群体的需求后，由各街镇及时响应，落实解决相关问题。 比如，为特殊困难群体提供一般生活物资的配送，调拨专供外出就医的巡游出租车，协调街镇层面的助餐和生活照料服务资源以及紧急处置突发情况等。同时，在区级层面，建立特殊困难群体生活保障协调机制，专门解决街镇无法解决的保障需求，特别是一些个性化紧缺物资（导尿管、成人尿不湿等），由各区统筹解决；对区级层面也无法解决的，明确由百联集团、上海医药等国有大型企业托底解决。

完善配送到家的机制。特殊困难群体的基本生活物资由各街镇统筹负责配送到小区，由社区居委会或志愿者小分队负责配送上门，“务必确保‘最后100米’配送之路畅通”。此外，依托志愿者小分队，帮助特殊困难群体进行代配药。在这方面，有许多区都已经有了实质性的行动，有些区已经形成了较为完整的工作体系。