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上海市： 对达到社会面基本清零的区实施“有限人员、有限区域、有限活动”

2022年04月28日08:24 来源：人民网－人民日报海外版

　　据新华社上海4月27日电  （记者袁全、胡洁菲）记者从4月27日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，为进一步巩固扩大清零攻坚工作成效，尽早实现社会面基本清零，上海按照“统一指挥、分类施策、集中攻坚”的总体思路，对达到社会面基本清零的区实施“有限人员、有限区域、有限活动”；对未达到社会面基本清零的区，继续坚持采取“全域静态管理、全员检测筛查、全面流调排查、全民清洁消杀、全程查漏补缺”等综合防控措施。

　　上海市卫健委表示，上海市启动清零攻坚行动以来，效果日益显现，但当前疫情依然十分严峻，防控工作正处于较劲爬坡的关键时刻。

　　近5日，上海每天配置了近2万个采样点、投入了10余万人次的采样队伍；匹配了500余万管的最大检测能力。从采检结果来看，累计筛查了5100余万人次，阳性检出率逐步下降。

(责编：乔业琼、杨迪)


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