本报记者 姜泓冰

“能出来走走，感觉真好！”4月23日上午，细雨霏霏，复旦大学校园里，学生们撑着雨伞在花园草坪间漫步。对于多日足不出楼的师生们来说，这一刻期待已久。

当天，是复旦大学邯郸校区网格化分类管理试运行第一天。在网格化分类管理条件下，学生可以分批、错时在规定的范围内活动。

一所有数万名师生员工的大学校园，受疫情影响进入封控管理状态，这段时间，他们如何学习和生活？

早晚喷消毒水拖地、包裹消杀静置后再打开、进出宿舍消毒鞋底……从开始手忙脚乱到现在配合默契，外文学院2018级本科生任子仪和室友每天都要进行环境消杀。

足不出楼上网课，公共区域戴口罩，是今年春天复旦学子的日常。疫情期间，不论学习还是科研，都没有间断。

物理学系2020级硕士方一彬每天早晨7点半起床，在宿舍阳台简单活动后，就开始一天的科研工作。“我的研究方向是计算凝聚态物理，有电脑就能工作。”

学习之余，在寝室内健身，线上打卡运动，也是很多学生的选择。数学科学学院2020级硕士生、研究生会文体活动部的负责人周洲，和伙伴们策划了“小研健身赛”打卡活动，吸引140多名同学报名，不少人每天打卡3次以上。“疫情防控、日常科研都要强健体魄。一起线上运动，挥洒汗水！”周洲说。

方一彬是党员志愿者，负责为江湾校区18号楼发放一日三餐，召集同学们做核酸采样，晚间到各宿舍收集垃圾，“敲开寝室门，同学们的一声感谢，让我们更有动力！”

国际学生们也组织了志愿者服务队，30名队员统一身着亮眼的红马甲。来自日本的环境科学系本科生榎本洪锐是8号辅楼楼长，配送餐食、搬运物资、楼道环境消杀、报修、订饮用水等，事情繁琐。他说：“只要是能帮助到别人的事情，我都会尽力去做。”

开组会、读书会，制订学业计划、互助计划……复旦大学及时开展“导师关爱行动”，导师们对学生的学业、生活、就业悉心关照。

“科研中最大的困难在于创新，这意味着要面对前人没碰过或没有解决的问题。”4月1日，中国科学院院士、复旦大学校长金力参加“老师与你们在一起”线上活动时说。这个活动邀请不同学科的名师，每晚与学生们一起聊聊学术与理想，给学生更多陪伴。

“要将特殊境况转化为可以凭借的条件，静下心读书做学问。”哲学学院教授吴猛叮嘱自己的学生。他为每个学生制定阅读文献、撰写命题论文等任务。每周一次的读书会搬到了线上，两周一次的组会不只指导学业，也“聊聊天，打打气，鼓鼓劲。有时治愈，常常帮助，总是安慰”。

近期，复旦大学江湾、枫林、邯郸、张江四大校区实施网格化分类管理。其中，生活园区实行“总楼长—楼长—楼宇院系负责人—楼层长—院系楼层寝室长”五级管理，工作园区实行“总楼长—楼长—楼层长—实验室安全负责人”四级管理。

“早饭在路上啦！”早上7点，江湾校区16号楼的楼栋志愿者微信群内消息叮咚作响，楼长高铭远老师通知大家取餐。为了让同学们吃到热饭，每个楼层的盒饭志愿者都行动迅速，不到15分钟，314份早餐就全部发完。

在邯郸校区的“松花江路2500号4号楼业主群”里，同学们的诉求被及时收集整理，给出解决方案。感谢志愿者、后勤人员、老师们的话语时时可见。来自计算机学院的南区4号楼住楼辅导员廖恒说，四级联动机制运转顺畅，“更让老师欣喜的，是看到了学生们的成长和担当。”

总楼长的统筹管理，楼长、楼层长的协调分工，寝室长、志愿者的辛勤付出，老师、辅导员的关爱支持，楼内同学的自助互助，让一切井井有条。

《 人民日报 》（ 2022年04月28日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)