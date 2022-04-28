本报记者 张 璁 赵丹彤

4月26日，王瑞芳提醒楼上居民做好防护。

本报记者 赵丹彤摄

4月26日上午，王瑞芳走进南丹小区，雨哗哗地又下了起来。

“老王，23栋有份外卖，居民在楼里出不来，你帮个忙吧。”隔着小区的门，王瑞芳二话没说接过消了毒的袋子，冒着大雨匆匆往那户人家送去。

王瑞芳，上海市公安局徐汇分局徐家汇派出所社区民警，南丹小区是他负责的片区之一，也是他最关注的地方。这是一个典型的老小区，有近5000名居民，80岁以上老人有400人左右。当天，小区要做一轮全员核酸筛查，王瑞芳放心不下，一大早就穿上防护服，骑电动车赶了过来。

“3月份起就在这里抗疫了。”王瑞芳告诉记者，“那时居委会有干部成了密接者，必须隔离，我还担任着居民区党总支副书记，小区里大大小小的事都得挑起来。”

趁着下雨这会儿暂时没人来采样，王瑞芳见缝插针，看看各楼栋防控措施到没到位。一抬头，他瞧见4楼一户居民站在阳台上跟邻居聊天，马上喊道：“王阿姨，先戴好口罩再跟隔壁说话。”王瑞芳虽然穿着防护服，但王阿姨一听声音就知道是他，赶忙连声抱歉，戴上了口罩。

“我嗓门大，居民们都听熟了。”王瑞芳说，他在这一片干了20年社区民警，居民都认识他。疫情防控以来，不管是老人们吃饭，还是送医购药，大家遇到困难常常会直接给他打电话求助。

雨小了，志愿者重新开始召集居民有序下楼采样，王瑞芳在一旁协助维持秩序。

突然，有居民听出是王瑞芳，一把拉住他，情绪有些激动：“我家里肾病的药快吃完了，怎么还不给我配药？”一问原委，才知道这位居民患有基础病，需要长期服药，社区人力有限，只能多收集一些需求后一并代为配药。王瑞芳一边劝慰、解释，一边答应一定会帮她尽快买到，让她放心。

“有的居民求助心切，对我们吼两句，有的碰上事情抱怨一下，都很正常，我们不能为这个计较。能承受这些，并且把群众的事情办好，才叫有担当。”王瑞芳说。

临近中午，看着小区现场秩序比较平稳，王瑞芳准备回所里处理其他警情。

“记得刚来这里做社区民警没多久，就碰上了非典；没想到如今快退休了，又与居民一道抗疫。”王瑞芳知道，在社区耕耘这么多年，居民们都信任他，不少事只要有他出面，大家就安心。

“特别是碰上疫情防控这样的特殊时期，肩上的责任就更重了。”王瑞芳说，只有咬紧牙关，为老百姓站好最后一班岗，才无愧自己入党的初心、从警的初心。

《 人民日报 》（ 2022年04月28日 02 版）

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