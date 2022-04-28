人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>健康·生活

上海社区民警王瑞芳——

“把群众的事情办好，才叫有担当”（抓细抓实各项防疫工作）

本报记者  张  璁  赵丹彤
2022年04月28日05:01 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　4月26日，王瑞芳提醒楼上居民做好防护。
　　本报记者 赵丹彤摄

　　4月26日上午，王瑞芳走进南丹小区，雨哗哗地又下了起来。

　　“老王，23栋有份外卖，居民在楼里出不来，你帮个忙吧。”隔着小区的门，王瑞芳二话没说接过消了毒的袋子，冒着大雨匆匆往那户人家送去。

　　王瑞芳，上海市公安局徐汇分局徐家汇派出所社区民警，南丹小区是他负责的片区之一，也是他最关注的地方。这是一个典型的老小区，有近5000名居民，80岁以上老人有400人左右。当天，小区要做一轮全员核酸筛查，王瑞芳放心不下，一大早就穿上防护服，骑电动车赶了过来。

　　“3月份起就在这里抗疫了。”王瑞芳告诉记者，“那时居委会有干部成了密接者，必须隔离，我还担任着居民区党总支副书记，小区里大大小小的事都得挑起来。”

　　趁着下雨这会儿暂时没人来采样，王瑞芳见缝插针，看看各楼栋防控措施到没到位。一抬头，他瞧见4楼一户居民站在阳台上跟邻居聊天，马上喊道：“王阿姨，先戴好口罩再跟隔壁说话。”王瑞芳虽然穿着防护服，但王阿姨一听声音就知道是他，赶忙连声抱歉，戴上了口罩。

　　“我嗓门大，居民们都听熟了。”王瑞芳说，他在这一片干了20年社区民警，居民都认识他。疫情防控以来，不管是老人们吃饭，还是送医购药，大家遇到困难常常会直接给他打电话求助。

　　雨小了，志愿者重新开始召集居民有序下楼采样，王瑞芳在一旁协助维持秩序。

　　突然，有居民听出是王瑞芳，一把拉住他，情绪有些激动：“我家里肾病的药快吃完了，怎么还不给我配药？”一问原委，才知道这位居民患有基础病，需要长期服药，社区人力有限，只能多收集一些需求后一并代为配药。王瑞芳一边劝慰、解释，一边答应一定会帮她尽快买到，让她放心。

　　“有的居民求助心切，对我们吼两句，有的碰上事情抱怨一下，都很正常，我们不能为这个计较。能承受这些，并且把群众的事情办好，才叫有担当。”王瑞芳说。

　　临近中午，看着小区现场秩序比较平稳，王瑞芳准备回所里处理其他警情。

　　“记得刚来这里做社区民警没多久，就碰上了非典；没想到如今快退休了，又与居民一道抗疫。”王瑞芳知道，在社区耕耘这么多年，居民们都信任他，不少事只要有他出面，大家就安心。

　　“特别是碰上疫情防控这样的特殊时期，肩上的责任就更重了。”王瑞芳说，只有咬紧牙关，为老百姓站好最后一班岗，才无愧自己入党的初心、从警的初心。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月28日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部