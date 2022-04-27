新华社北京4月27日电 题：防控进展、疫情溯源、市场物资供应、封控区内特殊群体生活保障——四问北京疫情防控现状

新华社记者

当前北京疫情形势严峻复杂，疫情防控处于关键时期。截至27日下午，此轮疫情北京累计报告感染者已达138例。面对传播力更强的奥密克戎变异株，北京目前疫情防控进展如何？疫情溯源情况怎样？市场物资供应是否稳定？封控区内老人、癌症患者等特殊人群的保障情况如何？针对这些公众关心的问题，新华社记者展开调查。

目前北京疫情防控进展怎样？

据27日北京市疫情防控工作发布会消息，4月26日16时至27日15时，北京市本土新冠肺炎病毒感染者46例。自4月22日以来，北京市累计报告138例新冠肺炎病毒感染者。其中朝阳区80例、房山区29例、顺义区8例、通州区6例、丰台区6例、昌平区5例、西城区2例、延庆区2例。通州区新增3例在校学生感染者，来自3所不同中学；房山区新增2例在校学生感染者，分别来自中学及托幼机构。

初步流调结果显示，北京市本轮疫情此前已隐匿传播了1周，感染者人群多样、活动范围广，涉及京郊老年旅游团、装修人员及在校学生。

截至4月27日15时，累计报告的感染者中，在校学生及托幼儿童占31%，涉及6所学校及2所托幼机构，主要集中在朝阳一所中学，该校累计报告学生感染者36例。校内人数多、聚集性高，且部分学生活动轨迹涉及校外违规培训，人员复杂，增大了疫情传播风险。

疫情发生后，北京市已启动应急响应机制，坚持“动态清零”总方针，防控发布会持续进行，通报最新疫情情况，做到疫情不过夜，处置不过夜，及时对朝阳区及周边区域开展核酸检测。

在朝阳区已经开展核酸检测基础上，北京市决定进一步扩大区域筛查范围，从26日起至30日，东城、西城、海淀等11个区域人员正在开展三轮核酸检测。截至27日上午，北京共有高风险地区5个，中风险地区16个，朝阳区还在部分地区划定了临时管控区。

疫情溯源情况如何？

北京市疾控中心对38例感染者样本进行全基因组测序，结果显示病毒均为奥密克戎变异株。

综合流行病学、基因测序及抗体检测结果，推断北京市现有两条独立传播链条，为朝阳区涉及疫情和丰台中西医结合医院涉及疫情。

“除之前通报的学校、老年旅游团、装修工、家庭及因聚餐而引发的传播链分支外，近期新增一起因婚宴引发的传播链分支，目前已涉及4例感染者，不排除未来引发进一步传播的风险。”北京市疾控中心副主任庞星火说。

管控区内生活和特殊人群的保障如何？

记者26日、27日走访临时管控区域看到，每个道路卡口，都站着民警、保安和社区工作者值班，蓝色的公告牌明确准许外卖、快递、救护车、垃圾清运车等专业车辆进入。记者调查部分社区看到，目前快递包裹、果蔬、药品等物资供应充足、入户有序。

朝阳区松榆东里社区是中风险地区，小区门外又拦了一道铁栅栏。社区工作者告诉记者，对于不能下楼的居民，志愿者会把快递统一送到楼下，再由穿着防护服的“大白”工作人员送货上门。

在松榆东里社区、广泉社区、百环东社区等临时管控社区，记者都见到持有蓝色临时出入证的居民。社区工作者说，这些居民大多患有慢性病或有其他特殊情况，需外出就医取药。有透析病人、癌症化疗患者、精神病患者以及孕妇、婴幼儿等特殊需求的家庭都被社区的台账统计在册，一旦出现封控情况，向街道报批后，会给这些群体办理临时出入证。

此外，记者观察到，中高风险小区附近的高济药房等多家药店正常营业，网上下单后，骑手会把药物第一时间送到小区门口。

老年群体也得到了关注。在松榆东里社区东南消防门附近，不会网购的老年人与果蔬店经营者直接口述点单，并用现金结算。社区工作者说，正在发动志愿者为孤寡老人线上下单，并帮他们把新鲜果蔬送到家。

市场物资供应是否充分？

记者了解到，部分封控小区及周边许多市民集中购买生活必需品等物资，门店客流量显著提升。

各零售企业加强了“点对点”监测补货机制，采取每日多次配送、适时延长营业时间、自然闭店等措施。

北京市商务局副局长赵卫东介绍，26日北京市新发地、大洋路等7家主要农产品批发市场蔬菜上市量2.52万吨，环比增长11%。

在朝阳区十里堡的盒马鲜生超市，员工们一大早就将各类货品摆放完备，静待开门。目前，盒马北京门店的备货量已经达到日常的4倍至5倍。盒马北京区域总经理李卫平说：“我们凌晨发车，清早补货，确保门店9点钟开门营业时货架是满的。”

物美超市的米面油和蔬菜补货量，是日常的4倍至6倍。超市发总部人员全部下沉到门店和配送中心，进一步组织员工加大配货。美团买菜的一线分拣人员增加70%，配送人员增加50%。

目前北京市有关部门已采取措施保障首都生活必需品市场供应，各市场主体已经加大备货力度和补货次数，全力保障民生供应。赵卫东说：“目前各项生活必需品政府储备数量充足，从全市状况看，主要商超门店客流稳定，货架充足。”（记者乌梦达、宋玉萌、侠克、吉宁、张超、赵旭）

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