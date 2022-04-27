以标准引领消费 中国家用电器协会发布电动牙刷“C”标志

随着生活水平的不断提高，人们对口腔健康护理的重视程度越来越高，电动牙刷颇受欢迎。商机面前，众多厂商涌入电动牙刷市场，价差巨大、品牌纷杂、种类繁多、品质参差不齐的电动牙刷让消费者不知该如何选择，往往只能是“闭眼抽盲盒”。为了改善这种局面，给消费者选购电动牙刷的过程提供更多指引，2022年4月27日，中国家用电器协会召开电动牙刷“C”标志发布会，公布8家企业10个型号的电动牙刷首批获得“C”标志应用许可，将粘贴“C”标志在市场上进行销售。

行业高速发展，优秀产品脱颖而出

“一把好的电动牙刷，是口腔健康的重要守护者。希望生产企业能积极执行《电动牙刷》团体标准，提高产品品质，渠道商加入进来，共同推动优质电动牙刷面市，通过‘C’标志的许可应用，让更多消费者更好地认知电动牙刷。”中国家用电器协会副理事长朱军在发布会上致辞时说。

图：中国家用电器协会副理事长朱军在发布会上致辞。

聚焦电动牙刷市场，需求量正在快速增长。近年来，随着人们生活水平和健康意识的提高，个人健康护理产品市场规模持续扩大。有数据显示，2021年中国个人护理市场总销售额达480亿元，其中，口腔卫生护理器具中的电动牙刷占16.4%，销售额近80亿元。从使用覆盖率来看，中国电动牙刷市场还有巨大潜力可挖，市场规模仍将持续扩大。

电动牙刷市场一派欣欣向荣，可供消费者选择的品牌、型号数量越来越多，但在很长一段时间里，由于缺少完善标准、标志体系的护卫，消费者想要买到一把合格、合适的电动牙刷并不是件容易的事。而在那些描述电动牙刷清洁能力、美白效果、特殊功能的纷繁宣传词语面前，消费者更是看花了眼，不知何去何从，做出正确选择变得更加困难。“大致了解一下功能，看着价格差不多的就随便买一把。”“不知该怎么选，很担心买到不合格产品。”“先买个便宜的吧，不好用再换。”记者采访了身边几位朋友，关于电动牙刷的交谈流露出消费者的迷茫。

消费端的迷茫也造成了电动牙刷生产企业对行业发展的担忧。“没有一个简单有效的方法告诉消费者什么是合格、优秀的产品，消费者盲目购买会增加使用效果不佳、体验不满意的风险。”广州星际悦动股份有限公司合伙人刘明说。“对新品类的认知不足和实际使用体验不佳导致消费者对产品品类和行业信任度下降，长此以往，会对整个行业的发展造成不利影响。”深圳素士科技股份有限公司品牌总监唐小敏同样表示担忧。

事实上，由中国家用电器协会美健（个护）电器专委会以及相关企业和单位共同制定的《电动牙刷》团体标准已在2019年9月正式发布和实施。标准发布以来，得到了广大企业和机构的认可，成为不少企业进行产品质量管控的依据，对行业的健康发展起到积极的推动作用。而此次线上发布会公布的首批获得“C”标志应用许可的电动牙刷正是符合这一标准的优秀产品。

“C”标志隆重登场，《电动牙刷》团体标准作为首个试点项目应用落地

“‘C’标志是反映产品、服务符合中国家用电器协会团体标准的标志。从企业需求出发，协会将团体标准T/CHEAA 0009-2019《电动牙刷》及其第1号修改单作为协会‘C’标志应用落地的首个试点项目。”中国家用电器协会副秘书长兼标准法规部主任万春晖在发布会上详细讲解了“C”标志。据了解，目前，协会已经完成了“C”标志亮相消费端的大量前期准备工作，包括制订“C”标志管理体系文件，规范化管理申请“C”标志的企业；设计反映产品、服务质量符合协会标准的可视化“C”标志，并完成版权保护和商标注册工作；寻找并确认具有标准检测能力的第三方检测实验室。

“C”标志隆重登场，图样由外圈的“C”字型和内圈的插头形状组成。据介绍，字母“C”具有CHEAA（中国家用电器协会）、conformity（符合）、center（中心C位）等含义，插头形状则代表家用电器。

图：“C”标志及其黑底反白应用

作为协会‘C’标志应用落地的首个试点项目，中国家用电器协会美健（个护）电器专委会同企业和国家相关检测机构进行协商，指定具有资质的第三方检测实验室，为申请执行《电动牙刷》团体标准的企业提供检测，检测结果合格者许可使用“C”标志。简单来说，消费者在市场上选购电动牙刷时，看到“C”标志，即可认定这是一款合格、优秀的产品。

威凯检测技术有限公司和上海市质量监督检验技术研究院作为首批符合《C标志检测实验室登记规则》具有标准检测能力的国家级第三方检测实验室，逐步为申请“C”标志的电动牙刷企业提供检测服务并出具相应的检测报告。威凯副总经理凌宏浩在发布会上表示，“从2021年底到2022年初，威凯按照‘C’标志相关检测要求完成产品检测工作。‘C’标志不仅是中国家用电器协会《电动牙刷》团体标准的符合性标志，更是对企业产品优越性的认可，加强了对消费者关注的电动牙刷动力续航、噪声、防水等关键性指标的评估，将对消费者选购发挥很好的指引作用。”

全力推广，扩大“C”标志应用

电动牙刷“C”标志的推出得到了诸多主流电动牙刷企业的积极响应和支持。刘明在会上表示，“《电动牙刷》团体标准发布两年多来，对行业的健康发展起到了非常大的推动作用，我们希望赋予标准更大的责任，进一步促进行业的发展，这正是我们支持电动牙刷‘C’标志的初衷。我们相信，‘C’标志能让行业中的‘良币’被消费者识别、选择，在众多产品中脱颖而出，引导行业朝着正确的方向前进。‘C’标志实施这一事件，必将是电动牙刷行业发展的里程碑。”唐小敏则认为，“C”标志的作用是双向的。她说：“‘C’标志可以在生产企业和消费者两方起到关键作用，对生产企业来说，设定了产品质量标准、行业门槛，对消费者来说，可以快捷识别产品性能、品质，坚持下去将助推中国设计和中国产品的知名度和市场认可度，使整个行业进入良性竞争的氛围。“’C’标志通过权威的检测平台采用先进的标准评价出真正高品质的产品，督促企业不断追求卓越。” 薇美姿实业（广东）股份有限公司技术中心研发总监陈敏珊呼吁更多的企业一起参与进来，以消费者需求为核心，打造更多高质量的产品。

渠道方也在积极响应“C”标志的推广应用。京东小家电开放平台个护健康品类负责人陈洋连线发布会时说：“个人护理行业，大量的新品牌和新产品入局。这种情况下，行业更加需要有公信力的产品标准，对产品品质进行严格的把控。‘C’标志的应用，有利于规范行业，京东将呼吁更多企业申请‘C’标志，提升品牌及产品品质的同时，为更多消费者提供更优质的产品、服务和体验。”

“‘C’标志许可使用尚在起步阶段，下一步，协会、企业、检测实验室、渠道商等各相关方积极进行宣传、推广活动。我相信，今后会有更多企业、渠道商、消费者、媒体关注‘C’标志许可产品。”朱军说。2022年，中国家用电器协会将加大“C”标志的推广和使用，快速满足一些新兴产品领域应用“C”标志的需求，规范市场，促进消费，进一步提升协会标准和“C”标志的社会认可度和影响力。