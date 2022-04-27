上海：疫情之下不误农时保春耕

正值春耕时，素有上海粮仓之称的松江区疫情防控与保障春耕双线作战，采取多项措施调配农资、协调农民下地，有序推进生产计划，保障今年粮食生产开好局。

上海市松江区农业技术推广中心陈勇介绍，按时令开展春耕春播是全年粮食高产的基础。本轮上海疫情使农业生产物资的储备、调运和发放压力较大，为此，松江区4月初就开始组织摸排全区种子、肥料、农药等底数，掌握当前农资需求、库存和缺额数量，并针对存在缺口的农资，组织开展协调。目前所需种子及肥料已全部到位，个别紧缺水稻农药已确定货源，未来几日有望装运到位。

后期，针对农资、专业技术人员吃紧情况，松江区农机所拟组织农机互助点，汇集拖拉机、育秧流水线等急需农机开展跨村跨镇作业服务。目前有330多名农机作业人员实施封闭管理，并投入到春耕农机作业中。

稳产保供和春耕备耕离不开农业从业人员来实施。通过农业部门与社区协调，眼下许多农户已投入到农田生产中，部分合作社在封控之前已做好闭环生产预案，提前安排人手居住在农田附近。据统计，目前全区种植线上，家庭农场、蔬菜基地、合作社等生产主体988家中已复产851家，复产率86.1%，已复产单位的从业人员2146人中已复工2011人，复工率93.7%。

截至26日，绿肥、蚕豆、油菜等已基本完成全量还田，机械头耕也已完成超70%，水稻机插秧已育秧11186亩、水稻机直播已播种997亩，各项农机作业均有序推进中。