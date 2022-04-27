山东新增本土确诊病例6例及本土无症状感染者66例

中新网4月27日电 据山东卫健委微信公众号消息，2022年4月26日0时至24时，全省报告新增本土确诊病例3例，均在济南。新增本土无症状感染者66例，其中烟台36例、济南27例、滨州2例、临沂1例。无新增境外输入确诊病例。新增境外输入无症状感染者4例，其中青岛3例，分别为新加坡输入2例和韩国输入1例；菏泽1例，为柬埔寨输入。

2022年4月26日0时至24时，全省报告本土无症状感染者转为确诊病例3例，其中济南2例、烟台1例。

2022年4月26日0时至24时，全省本土确诊病例出院9例，其中青岛3例、威海3例、济南2例、滨州1例。本土无症状感染者解除医学观察28例，其中威海8例、济南4例、临沂4例、滨州3例、菏泽3例、青岛2例、淄博2例、枣庄2例。全省无境外输入确诊病例出院。境外输入无症状感染者解除医学观察5例，其中威海4例、济南1例。

截至2022年4月26日24时，全省现有本土确诊病例57例、本土无症状感染者628例。全省现有境外输入确诊病例5例、境外输入无症状感染者10例。