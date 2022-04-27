上海新增本土确诊病例1606例和无症状感染者11956例

中新网4月27日电 据上海卫健委微信公众号消息，2022年4月26日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例1606例和无症状感染者11956例，其中1253例确诊病例为此前无症状感染者转归，340例确诊病例和11798例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。

本土病例情况

2022年4月26日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例1606例，含1253例由无症状感染者转为确诊病例。新增治愈出院2639例。

病例1—病例78，居住于浦东新区，

病例79—病例102，居住于黄浦区，

病例103—病例132，居住于徐汇区，

病例133—病例157，居住于长宁区，

病例158—病例182，居住于静安区，

病例183—病例205，居住于普陀区，

病例206—病例217，居住于虹口区，

病例218—病例241，居住于杨浦区，

病例242—病例289，居住于闵行区，

病例290—病例308，居住于宝山区，

病例309—病例331，居住于嘉定区，

病例332，居住于金山区，

病例333—病例337，居住于青浦区，

病例338，居住于奉贤区，

病例339、病例340，居住于崇明区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例341—病例345，居住于浦东新区，

病例346，居住于徐汇区，

病例347—病例352，居住于静安区，

病例353，居住于宝山区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例354—病例476，居住于浦东新区，

病例477—病例753，居住于黄浦区，

病例754—病例895，居住于徐汇区，

病例896—病例934，居住于长宁区，

病例935—病例1048，居住于静安区，

病例1049—病例1129，居住于普陀区，

病例1130—病例1154，居住于虹口区，

病例1155—病例1177，居住于杨浦区，

病例1178—病例1200，居住于闵行区，

病例1201—病例1475，居住于宝山区，

病例1476—病例1541，居住于嘉定区，

病例1542，居住于金山区，

病例1543—病例1571，居住于松江区，

病例1572—病例1593，居住于青浦区，

病例1594，居住于奉贤区，

病例1595—病例1606，居住于崇明区，

为此前报告的本土无症状感染者。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

2022年4月26日0—24时，新增本土死亡48例。平均年龄80.85岁，最大年龄99岁。48位患者合并患有严重的多脏器基础疾病，包括脑出血、脑梗后遗症、冠心病、心肌梗死、心功能不全IV级、高血压3级(极高危)、阿尔兹海默症、尿毒症、消化道出血、胰腺恶性肿瘤晚期等。患者入院后，原发疾病加重，抢救无效死亡。死亡的直接原因均为基础疾病。

本土无症状感染者情况

2022年4月26日0—24时，新增本土无症状感染者11956例。

无症状感染者1—无症状感染者2436，居住于浦东新区，

无症状感染者2437—无症状感染者3363，居住于黄浦区，

无症状感染者3364—无症状感染者4079，居住于徐汇区，

无症状感染者4080—无症状感染者4433，居住于长宁区，

无症状感染者4434—无症状感染者5679，居住于静安区，

无症状感染者5680—无症状感染者5938，居住于普陀区，

无症状感染者5939—无症状感染者7030，居住于虹口区，

无症状感染者7031—无症状感染者8089，居住于杨浦区，

无症状感染者8090—无症状感染者8766，居住于闵行区，

无症状感染者8767—无症状感染者10424，居住于宝山区，

无症状感染者10425—无症状感染者10769，居住于嘉定区，

无症状感染者10770—无症状感染者10794，居住于金山区，

无症状感染者10795—无症状感染者11050，居住于松江区，

无症状感染者11051—无症状感染者11334，居住于青浦区，

无症状感染者11335—无症状感染者11345，居住于奉贤区，

无症状感染者11346—无症状感染者11798，居住于崇明区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

无症状感染者11799—无症状感染者11901，居住于浦东新区，

无症状感染者11902—无症状感染者11916，居住于徐汇区，

无症状感染者11917，居住于长宁区，

无症状感染者11918—无症状感染者11920，居住于静安区，

无症状感染者11921、无症状感染者11922，居住于普陀区，

无症状感染者11923—无症状感染者11929，居住于虹口区，

无症状感染者11930，居住于闵行区，

无症状感染者11931—无症状感染者11953，居住于宝山区，

无症状感染者11954，居住于金山区，

无症状感染者11955、无症状感染者11956，居住于松江区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年4月26日0—24时，无新增境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院1例，来自加拿大。

境外输入性无症状感染者情况

2022年4月26日0—24时，无新增境外输入性无症状感染者。

2022年4月26日0—24时，解除医学观察本土无症状感染者30534例。

2022年2月26日0时至2022年4月26日24时，累计本土确诊44548例，治愈出院21621例，在院治疗22689例(其中重型244例，危重型27例)，死亡238例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年4月26日24时，累计境外输入性确诊病例4579例，出院4573例，在院治疗6例。现有待排查的疑似病例0例。