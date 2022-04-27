二十个省份中医医疗机构近万人助力上海抗疫

“为了全力支援上海抗疫工作，在国务院联防联控机制部署下，在国家中医药管理局组织协调下，来自20个省份的中医医疗机构共派出9285人，其中有4支医疗队是整建制接管方舱医院。”国家中医药管理局副局长、中国工程院院士黄璐琦近日在上海接受记者采访时表示。

据黄璐琦介绍，上海市中医医疗机构派出了2000多名医务人员，先后参与了28家方舱医院整建制或部分病区的管理。

在定点医院和方舱医院中，除了中药汤剂和中成药，中医医疗队还用了针灸、耳穴、推拿等中医非药物疗法，以及在方舱医院内开设中医药在线课程。

黄璐琦表示，本轮上海疫情，中医药全方位深度参与，在防控救治中“防、治、康”发挥重要作用，主要在两个方面：一是分类分层，推动中医药预防干预；二是强化中医药资源配置和救治过程中的优势和特色。

目前住院患者中，60岁以上老年人占三成，合并基础疾病的占60%。如何在老年人救治过程中，既体现中医和西医配合，又体现新冠肺炎与基础病的共治，是一个很大的挑战。

“在国务院联防联控机制上海工作组专家的指导和全国各地专家的支持下，上海市中医药管理局已经组建了国家和市级的专家组进行会诊和巡诊，制定了相应的中医药救治的共识，定期开展病例研讨，每日对老年危重病例进行中医药救治情况的统计。”黄璐琦说。

黄璐琦表示，在后续疫情防控工作中，一是根据上海市患者收治情况，不断完善推进定点医院和方舱医院中西医配合协调；二是围绕减少住院时间、转重率、病亡率等，集中力量开展临床观察和临床方案优选，进一步说明白讲清楚中医药的优势和特色。

据介绍，上海多部门共同制定了中医药保障供应方案，给定点医院、方舱医院、重点人群提供中医药保障。

（新华社上海4月26日电 记者龚雯、李姝莛、李恒毅、李贺）