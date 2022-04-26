罗葛妹

本报记者罗葛妹不幸感染新冠病毒入住南汇方舱，以下是她从现场发出的报道。祝愿罗葛妹早日康复！祝愿早日“动态清零”！

早晨醒来，我感到头还是晕，可能是前一晚咳嗽厉害没睡好。洗漱、早餐、排队做核酸……一切都按部就班，井然有序。

这两天基本适应了方舱的生活，心里也踏实了许多。

“一切都觉得值！”

也许是记者的好奇心驱使，我特别想多了解有关方舱医院的信息，带着这点“目的性”，今天认识了管楼医生倪纲。他告诉我，南汇方舱虽然不如国家会展中心（上海）、世博中心那里的方舱床位多面积大，但这里也是“临危受命”，“撑到今天真不容易”。

我们所处的南汇方舱，于4月2日收治了第一批800名患者。截至目前，这里共有8000张床位，前后共收治患者1.2万人。

方舱医疗队是由浦南医院派出的80名党员医疗队与浦东新区老年医院的30名医务人员混编而成，划分成29个医疗小组，分别负责11栋宿舍和15个方舱，共计7000余名隔离人员的医疗保障。医疗队的主要工作，包括每日的核酸检测、基础疾病的诊治和危重患者的急救，以及严格按照出舱条件核定患者是否可以出舱。

倪纲是浦南医院一名骨科医生，爱人也上了抗疫防控第一线，读中学的儿子独自在家。他回忆说，来到方舱医院的第三天晚上，就遇到了一场突如其来的强降雨。由于这里过去的排水设施已经很长时间没有维护，方舱内很快出现了严重积水。

当天晚上正好是他们医疗组值班，他立即向指挥中心报告舱内情况。在指挥中心领导周怡领队的协调组织下，值班组终于在第二天上午清除掉舱内积水，保证了第二天的医疗工作正常进行，也保证了运送物资的车辆能顺利进出方舱医院。“看着病人们吃着热气腾腾的早饭，医务人员有序查房测核酸，一切都觉得值！”

“保持好心态，适度锻炼”

此前，就听说方舱医院会跳“广场舞”，这里是跳操和做八段锦，大同小异。八段锦由中医医生带着患者做，骨科医生和骨科护士长则带领大家跳起了刘畊宏《本草纲目》健身操。另外，还有呼吸科医生做新冠肺炎科普讲座。

八段锦走起

虽然做运动的形式不同，带教资源也不同，但是大家的目的是相同的，就是希望通过运动来“保持好心态，适度锻炼，提高免疫力”，“这对患者来说很重要！”倪纲表示，这也是指挥中心举行这些活动的初衷。

舱外春色

医务人员专用车

贴红牌的是安保志愿者（保洁志愿者贴蓝牌）

欢送“邻居”出舱

上午八点多，单元楼交流群里热闹了起来，原来是601室最后一批康复者今天正式出舱。

“室友们，我今天出舱了，祝大家早日康复！”康复者喜悦的心情溢于言表，“我这里还有板蓝根和邓老清冠饮（中药名），有要的我等下给你们送去。”

听601室组长说，他们宿舍一共十四人，分四批出舱，大多数是一周时间出舱。

出舱的室友不断给我们加油打气：“大家保持好心态，多喝热水，多喝发的中药，很快就好了，别担心！”随后，还发来几张照片：等待出舱的室友们拿着打包好的行李，排队等待接他们的大巴车。

这种乐观积极的情绪也感染了我，让我不禁想起朋友分享的一段歌词，“无法击溃的你，造就更坚强的你！”

记者：罗葛妹

(责编：岳弘彬、赵欣悦)