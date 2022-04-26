李泓冰 巨云鹏

4月26日，在国家会展中心（上海）方舱医院，大江东工作室再次见到上海集中隔离点医疗救治组组长、上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长陈尔真。

管理一家巨型方舱，陈尔真每天要协调千头万绪，图为国展中心（上海）方舱医院医疗保障工作协调会。丁燕敏摄

在这里，陈尔真已经连续工作近20天，管理着这个或是世界上最大巨型方舱医院的医疗救治工作，还要协调各种事务，比如方舱厕所无坐便，高龄老人无法如厕，要配置可移动坐便器；打热水时发生烫伤，老人摔倒甚至骨折，要及时处置并设法预防；日常的转运、出舱，工作量也十分浩大……穿着瑞金医院鲜红色的院服，陈尔真虽然满脸疲惫，语声低沉，但双眼仍是炯然有光。

担任方舱医疗保障指挥的陈尔真，旋风般主持开通了7家方舱医院。可以说，方舱医院对上海这一波疫情防控，对坚持“动态清零”不动摇意味着什么，他是最有发言权的专家之一。

大江东：您参与了上海多家方舱医院的建设和管理工作，您认为，方舱医院在上海疫情防控中发挥了哪些作用？

陈尔真：上海现在的方舱医院数量达到120个，床位数约27万张，还有50个中转平台，床位约6万张，加起来有30多万张床位了。从近日上海每天新增数字看，感染人数正在慢慢降下来，基本能满足新冠感染者的隔离观察需求，终于实现了“床等人”。

坚持“动态清零”总方针不动摇，就意味着一旦发现疫情就要快速实行围堵，把病毒传播控制在最小范围。方舱医院的建设和准备，为实现“应转尽转”“应隔尽隔”提供了空间上的准备，为打赢疫情防控攻坚战发挥的重要作用，正在显现出来。

方舱医院运营了一个多月，我们在不断积累经验，要切合实际，提质升级。同时，也考虑关闭一些条件较差的方舱医院。

大江东：国家会展中心（上海）方舱医院是目前上海最大的方舱医院，目前的收治和出院情况如何，医学隔离观察对象的转阴时间大致多久？

陈尔真：截至目前，国家会展中心（上海）方舱医院已收治11万人，出院约6.5万人，目前在舱4.5万人，病床使用率维持在98%左右。最高的一天出院人数达1.5万人，近4天，进出舱人数均稳定在6000左右。

目前的平均住院天数是6.8天。有些感染者测出阳性后还居家了一段时间，到了这里第一次检测已是阴性，这类人群出院较快。伴发烧、咽痛等的轻症患者，转阴时间比无症状会延长3天左右。

不过，判断是否有症状，患者的感受度有区别，在统计中就会有差异。当数据积累到一定量，这种差异带来的影响变小，相对会更可靠。

大江东：这里，有无症状感染者或轻症患者转化为重症的情况吗？

陈尔真：从收治的人员数据看，无症状感染者占比大概是95%，其中约有10%会向轻症发展。在总计6.5万出院人员中，转化为重症的是20个人，占比约0.03%——主要是基础疾病加重，还没发现由新冠病毒导致的重症肺部感染。

目前在院约4.5万人中，有高血压、糖尿病等基础疾病的人员占比约20%，比例较高；70岁以上的有6500余人，年龄最大的93岁。对这些人群，我们给予重点关注，防范其基础疾病向重症转化。

慢性基础疾病的治疗，一般需要有规律、平稳地进行。在观察有病例转化为重症的过程中，我们需要分析原因。一些高龄患者如果得不到好的护理，疾病就有波动可能；离开家和亲人的照护，毕竟是一个扰动的过程。要评估并防止那些促使转化为重症的叠加因素。

这0.03%的新冠感染者向重症转化，究竟有哪些因素，需要研究。病毒或是一个原因，但肯定不是全部，必须进行多因素以及大数据研究，作出科学判断，指导我们接下来怎么做，以挽救更多生命。

陈尔真在国家会展中心（上海）方舱医院接受大江东采访。顾海民摄

大江东：方舱管理中，遇到过哪些挑战？如何解决？

陈尔真：方舱医院建设初衷，主要是将感染者和其他人群分隔，阻断病毒传播。随着疫情形势的变化，出现了一些新冠叠加基础病患者，我们也进行了升级改造，以具备一定的医疗救治功能。

常住4.5万人的一个方舱医院，再加上约1万人的医护、服务保障团队，人口规模相当于一个小城镇，社会百态都会出现。小偷、诈骗都有过，我们公安干警会及时出动，舞蹈、健身、“蹦迪”也都有。我们要确保方舱医院安全、有序，难免有些偶发事件，需要不断提升管理能力。

上海的方舱医院，设亲子病区、家庭病区，开始比较普遍了。也有允许家人陪护高龄老人的。在中国，家庭几乎是一种信仰的力量，亲情的治愈力十分强大，这也是我们的传统美德。与家人一起隔离医学观察，可以增强抗疫信心。我们也在做一些医学研究：为什么同一个家庭，有的感染了，有的没有感染？需要科学的答案。

大江东：上海近日死亡病例有所上升，应该如何加强重症病例救治，竭力避免死亡？

陈尔真：传染病防治，控制传染源、切断传播途径、保护易感者，这是我们必须坚持的基本原则——最终目的就是保护生命，坚持人民至上、生命至上。

怎样才能避免死亡发生，采取怎样的举措最合适，必须不断加以科学评估。现在碰到一些难题，送过来的高龄感染者，有的生活不能自理，以方舱的条件没办法照顾好。我们努力寻求送到相关定点医院。

一些感染新冠且基础病严重的老年人，一旦脱离习惯的生活环境，一定程度上会对各方面身体机能造成打击。年轻人问题不大，无症状，易恢复。特别担心高龄有基础病的老人，受到一次打击，身体就走下坡路，难以恢复原来的身体状况。

战胜疫情，要有用真实数据支撑的科学评估，实现科学防控。也需要我们在疫情防控和日常就医中找到最佳平衡点，将疫情带来的生命损失降到最低，对生命有真正的敬畏。

我们要时刻秉持“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大抗疫精神，时时刻刻谨记，用最小生命代价去赢得抗击疫情的最大胜利。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)